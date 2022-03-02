انتحار ممثلة إيرانية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن عثور الأجهزة الأمنية على الفنانة الإيرانية زهراء فكور صبور جثة هامدة في شقتها صباح اليوم الأربعاء>

وذكرت تقارير غير رسمية أخرى إن ممثلة السينما والتلفزيون والمسرحي زهراء (44 عامًا) فقدت حياتها بسبب جرعة مخدرات زائدة، فيما ما تزال التحقيق جارية لتحديد سبب الوفاة.

زهراء فكور صبور

كان أول مسلسل تلفزيوني لـ زهراء هو "أيام الشباب" الذي تم بثه في عام 1998، وكان لها أداء ناجح في المسلسل التلفزيوني "Solace of the Heart" الذي تم بثه في عام 2009.

وبدأت زهراء عملها السينمائي في عام 2014 من خلال لعب دور في "رائحة الورد"، كما ظهرت في العديد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية الأخرى.

وقالت زهراء فكور صبور في تصريحات سابقة عن أسفها لأنها ممثلة وتعمل في مجال التمثيل، قالت حينها: "لو عاد بي الزمان كنت سأختار الزواج والولادة وعيش حياة هادئة بدلًا من التمثيل”.

وقالت: "إذا كان لدي طفل في يوم من الأيام، فلن أسمح له / لها باختيار مثل هذه المهنة والسماح له / لها بأن يعيش حياة طبيعية".