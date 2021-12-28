انتحار موظف من الطابق الثالث بعد صدور قرار فصله يثير ضجة في مصر

فجّرت حادثة انتحار موظف بإلقاء نفسه من الطابق الثالث سخطًا في الشارع المصري بعد صدور قرار فصله من العمل من قبل مديره بسبب "دخوله الحمام".

وذكرت تقارير محلية في مصر بأن الموظف نور عاشور (41 عامًا) قرر إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث في مبنى عمله لواقع في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وأشارت التقارير الأولية بأن الموظف أقدم على هذه الخطوة بسبب توبيخ مديره له وخصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة في قضية أخذت منحى أمني ووزاري.

وذكر زملاء نور في الشركة بأن خلافًا وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة.

ممنوع دخول الحمام

كشفت زميلة نور عاشور في العمل، وتدعى روشان بغدادي تفاصيل سبقت الخلاف الذي وقع بين الراحل ومديره وتفاصيل العمل داخل الشركة.

ونشرت روشان مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "تعمل الشركة تعمل بنظام الكروت لو غلطت كارت أصفر، بعدها أحمر، وأسود، بعدها تترفد من الشغل، كما أن تعامل مسؤولي الشركة مع الموظفين مثل "خرفان".

وتابعت: "الشركة مثل المقبرة، الناس كلها بتشتكي من التعسف والمديرين، كل ما يهم المدير هو تحقيق الأرقام: "أحقق أرقامي إزاي؟.. اني اعصر الموظف ينزل أرقام".

وأشارت في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية إلى أنها تعمل في الشركة منذ 7 شهور، حيث يمثل الراتب فيها حافزًا متوسطًا لمواجهة ضغوط الحياة في ظل ظروف العمل الصعبة، وقلة الفرص المتاحة.

الجزء الأول من مداخلة روشان البغدادي زميلة نور عاشور الذي انتحر بسبب ضغط العمل والخصم وحقيقة تعسف مديره معه بسبب دخول الحمام



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وأكدت أن كل الشواهد وزملاء نور وأسرته يؤكدون أنه أقدم على الانتحار من الدور الثالث، نتيجة تعرضه لمضايقات مستمرة من مديره المباشر.

وقالت إن نور عاشور تعرض للعقاب بالكارت الأسود، وحذّره مديره من ارتكاب أي أخطاء أخرى، وإلا سيتم فصله من الشركة، لكنه كان يعاني ضائقة مالية، وتراكمت عليه الديون، وبالتالي فإنه كان بحاجة ماسة للعمل.

وذكرت روشان بغدادي بأن مديرتها المباشرة طالبتها بالعودة إلى العمل، رغم أنها تعاني انهيارًا عصبيًا وجسديًا، بعد رؤية جثة زميلها وهو غارق في الدماء.

تدخل حكومي في قضية نور عاشور

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة مدحت الغمراوي أن تحقيقًا رسميًا بدأ بشأن حادثة انتحار نور عاشور.

وتابع: "حتى الآن لم نعرف طبيعة عمل الشركة ولا وضعها، ونحن في طريقنا حاليًا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة باسم الشركة وطبيعة عملها ووضعها القانوني والأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الجسيم".

وأشار إلى أن أسرة الموظف المتوفى ستأخذ تعويضًا بعد وفاة نجلها، وذلك بعد الرجوع إلى قانون التأمينات وقانون العمل على أساس أن لهم مكافأة ومصاريف جنازة للورثة.

مصير مدير نور عاشور

قال مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة مدحت الغمراوي أن مصير الشخص المتسبب في وفاة الشاب، مصيره في يد النيابة، ولو ثبتت التحقيقات أنه تعمد في تلك الواقعة فهو قرار يرجع للنيابة وشأنها.