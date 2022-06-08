انتقامًا منها .. برازيلي غاضب يخطف حبيبته السابقة ويوشم اسمه على وجهها

يواجه شاب برازيلي اتهامات بخطف حبيبته السابقة وتعمّد وشم اسمه على جانب من وجهها وذلك انتقامًا لانفصالها عنه والابتعاد عنه.

وذكرت وسائل إعلام محلية في البرازيل بأن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال "غابرييل كويلو" (20 عامًا) يوم السبت الماضي بعدما تقدمت "تايان كالداس" (18 عامًا) ببلاغ رسمي ضده واتهمته باختطافها ووشم اسمه على وجهها.

وروَت "تايان" تفاصيل الحادثة المؤلمة وبأنها كانت في طريقها إلى مدرستها في ولاية ساو باولو يوم الجمعة الماضي حين فوجئت باقتراب صديقها السابق منها وأجبرها على ركوب سيارته.

وتابعت: "خوفًا من التعرض للهجوم والضرب، ركبت السيارة معه وأخذني إلى منزل في بلدية تاوباتي، ثم رسم وشمًا باسمه الكامل على الجانب الأيمن من وجهي، من أذني إلى ذقني".

في اليوم التالي، قدمت والدة "تايان" بلاغًا رسميًا لدى الشرطة المحلية عن فقدان ابنتها وتغيبها عن المزل، وبعد التعقب تم الوصول إلى مقر إقامة الشاب "كويلو" وصولًا إلى ابنتها.

وذكرت "تايان" إلى أن والدتها شجعتها على تقديم بلاغ رسمي ضد صديقها المسيء وعدم التستر عليه ليتم احتجازه فورًا من أجل بدء التحقيق معه بشكل رسمي.

وزعم "كويلو" خلال التحقيقات بأن "تايان" كانت سعيدة بالسماح له بوشم اسمه بالكامل على وجهها.

وبعد أن شارك محامي "تايان" محنتها المروعة عبر الإنترنت، انضم عدد من المؤثرين البرازيليين ومحلات إزالة الوشم لمساعدتها.

وذكرت "تايان" بأنها خضعت لأول جلسة إزالة بالليزر في محاولةٍ لمحو الوشم من وجهها.