انحنى زعيمها طالبًا الصفح من الشعب.. طائفة دينية سرية تعترف بنشر "كورونا" في كوريا الجنوبية

قدم زعيم طائفة دينية سرية في كوريا الجنوبية اعتذارًا رسميًا عن دوره في نشر فايروس "كورونا المُستجد" (كوفيد 19) في بلاده.

وانحنى رئيس كنيسة شينتشونجي "لي مان-هي" في مؤتمر صحفي عقده في وجثا على ركبتيه طالبًا الصفح من الشعب بعد أن كشفت تقارير رسمية تورط طائفته الدينية في البلاد بنشر الفيروس والمساعدة في تفشيه بعد تسترهم على أسماء المصابين.

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وقال "لي مان" (88 عامًا): "لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، لكننا لم نكن في وضع يسمح لنا باحتواء الوضع بشكل مطلق".

وتابع: "لقد تعاوننا على الفور، ولكن لا يوجد في الواقع ما يمكنني قوله، أعتذر لكم".

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ومن خلال نظام تحديد المواقع العالمي، كُشف عن ارتباط شخص مصاب بفيروس كورونا بطائفة كنيسة شينتشونجي شديدة السرية.

وفي تقريره الذي نشره موقع "ديلي بيست" الأميركي، قال الكاتب "دونالد كيرك" إن كنيسة شينتشونجي -التي يقول مؤسسها إنه يمثل النزول الثاني للمسيح على الأرض، ولديه رؤى فريدة حول الوحي الإلهي- تلقت الكثير من اللوم على تزايد انتشار فيروس كورونا المميت في كوريا.

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إذ اكتشفت امرأة مصابة بالفيروس تبلغ من العمر 61 عامًا في كوريا الجنوبية وتنتمي إلى كنيسة شينتشونجي في دايغو، وهي مدينة يقطنها 2.4 مليون نسمة، وتبعد نحو 170 ميلا جنوب شرقي العاصمة سول، وسرعان ما أصبح واضحًا أن أكثر من نصف الحالات المعروفة كانت مرتبطة بأعضاء هذه الكنيسة.

وعندما بدأ عدد الإصابات الارتفاع بسرعة مقلقة يوم الأحد، وضعت الحكومة البلاد في أعلى حالة تأهب ممكنة، مما يسمح لها بإغلاق مدن بأكملها إذا اقتضت الضرورة.

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وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكثير من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة شينتشونجي في مدينة دايغو، بعد أن أثبتت الاختبارات أن المرأة سالفة الذكر حضرت أكثر من قداس هناك وهي مصابة بالفيروس الأسبوع الماضي، وأطلق على هذه المرأة اسم "المريضة 31".

وسجلت كوريا الجنوبية نحو 4.812 حالة إصابة، و28 حالة وفاة حتى الآن.

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فيما طالب حكومة مدينة سول باستجواب "مان لي" في تُهمة القتل، لعدم تعاونه كما ينبغي مع السلطات.