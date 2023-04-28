اندرو تيت بوجهٍ منتفخ وعيون جاحظة.. هل تعرض للتسمم؟

البوابة - ادعى لاعب الكيك بوكسينغ الأمريكي- البريطاني السابق اندرو تيت تعرضه للتسمم من قبل أحدهم بعدما ظهر بوجه منتفخ وجسدٍ مُحمر وعيونٍ جاحظة.

ونشر اندرو تيت (36 عامًا) سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" كشف من خلالها تفاصيل حول حالته الصحية، قبل أن يقوم بحذف بعضها لاحقًا، مثيرًا عدة تكهنات حول تعرضه للتسمم.

في أول تغريدتين محذوفتين، ذكر اندرو تيت أنه يعاني من أعراض مثل تورم الوجه وارتفاع ضغط الدم واحمرار بالجلد وصعوبة بالتنفس وأرفقها بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو.

وبعد ساعات، نشر تيت، الذي يخضع للإقامة الجبرية في رومانيا للاشتباه في ارتكابه جريمة منظمة والاتجار بالبشر، تغريدة تحدث فيها عن نفسه بصيغة الغائب، وكأن أحدهم كتبها عنه، وذكر فيها بأنها المرة الأولى التي يواجه فيها المؤثر هذه الأعراض إذ لم يكن لديه حساسية تجاه أي شيء.

وأضافت التغريدة أن رد الفعل ربما يكون ناتجًا عن لدغة حشرة أو ربما عبث شخص ما بزجاجة الماء الخاصة به، وبأن تيت رفض مساعدة الطبيب في هذا الشأن.

وجاء في التغريدة: "اندرو ليس لديه حساسية من أي شيء، لم يحدث هذا الأمر من قبل، لم يكن لديه سوى الماء والقهوة اليوم. إما لدغة حشرة أو أحدهم عبث بزجاجة المياه الخاصة به، يرفض الأطباء ويركز على الشاي والتنفس”.

وذكرت التغريدة الرابعة أن "تيت" لا يثق بالأطباء ويرفض أن يعالج من قبل أحدهم طالما أنه قادر على التنفس، وجاء فيها:

"اندرو بخير، يقول أن الألم جزء من الحياة. يقول إن الطبيب سيحقنه بـ" شيء لا يعرفه "ويقتله، طالما أنه يستطيع التنفس، فإنه يرفض العناية الطبية - حتى الآن هو بوضعٍ جيد جدا. السؤال هو من أين جاء هذا".

اندرو تيت رهن الإقامة الجبرية

احتجزت السلطات الرومانية اندرو تيت وشقيقه تريستان في 29 ديسمبر 2022، مع تمديد فترة سجنهما عدة مرات، قبل إطلاق سراحهما وفرض الإقامة الجبرية عليهما.

ومنذ عودته إلى منزله، ادعى المؤثر المعروف بآرائه الجنسية والكراهية للنساء أن "نار الحقيقة ستدمر في النهاية كل الأكاذيب".

وكان من المقرر أن تنتهي فترة إقامته الجبرية في 29 أبريل الجاري، لكن السلطات الأمنية قررت تمديدها لمدة 30 يومًا أخرى، لذا سيبقى تيت وشقيقه تريستان في منزلهما حتى 29 مايو على الأقل.

بالإضافة إلى احتجازه كجزء من تحقيق في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاغتصاب ، يواجه تيت أيضًا دعوى قضائية من ثلاث نساء يزعمن أنه اغتصبهن وأساء إليهن.