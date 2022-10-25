أنباء عن إعلان الملاكم العالمي اندرو تيت دخوله في الدين الإسلامي

يتصدر الملاكم العالمي اندرو تيت قائمة الأكثر تداولًا وحديث الجمهور عبر السوشال ميديا، بسبب تصريحاته المتزمتة والمثيرة للجدل التي يطلقها بين فترة وأخرى، وتتسبب بتعرضه للهجوم والانتقاد.

أنباء عن دخول اندرو تيت إلى الإسلام

عاد الملاكم المثير للجدل، لتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان كشفت بعض الأنباء عن إعلانه دخول الدين الإسلامي، مما سبب صدمة كبيرة ومفاجأة للكثير من متابعيه.

وكان الملاكم العالمي قد تحدث خلال مقابلة له في عام 2013 عن الدين الإسلامي، مبديًا إعجابه الشديد به، مع التأكيد على انه ما زال معتنقًا الدين المسيحي.

تصريحات اندرو تيت عن الدين الإسلامي

أكّد الملاكم الشهير في أحد لقاءاته بانه اذا طُلب منه أن يراهن على دين محدد فإنه سيختار الدين الاسلامي بدون تردد، مستعرضًا مميزات الدين الإسلامي العديدة من وجهة نظره.

وفي تصريح مثير للجدل له قال الملاكم الشهير فإن المسلمين غير متهاونين في دينهم ومبادئهم على عكس المسحيين، وعبّر عن اعجابه الشديد بالدين الاسلامي والمسلمين.

اندرو تيت ورأيه المتطرّف حول النساء

وشارك ملاكم الكيك بوكسنغا المثير للجدل، العديد من الفيديوهات عبر حسابه الخاص في "تيك توك"، تضمنت هذه الفيديوهات الكثير من الكراهية ضد النساء بالاضافة الى مهاجمة الجمعيات الحقوقية النسوية.

وأندر هو ملاكم أمريكي من مواليد 1986 اشتهر برياضة مصارعة "الكيك بوكس" بشكل خاص، واشتهر بشكل خاص بسبب أرائه التي وصفت بالمتطرفة، وتم اغلاق حساباته عبر السوشال ميديا أكثر من مرة بسبب أرائه.