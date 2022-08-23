تيك توك يحظر حساب الملاكم اندرو تيت لتحريضه على العنف ضد النساء

استجابت منصة "تيك توك – Tik Tok" لمطالب الكثيرين بحظر حساب الملاكم وصانع المحتوى الأمريكي اندرو تيت ومنع نشر فيديوهاته لتطبيعه مع الآراء المتطرفة والبالية إزاء النساء.

وكشفت تقارير إخبارية أن اندرو تيت، الذي شارك في برنامج الواقع Big Brother، تعمد نشر محتوى يتضمن كراهية ضد النساء بالإضافة إلى لوم الجمعيات الحقوقية النسوية على البؤس الذي يعيشه الرجال تحت مسمى "الواقع القاسي للرجال".

وذكر التقرير أن خوارزميات تطبيق تيك توك دفعت بفيديوهاته نحو قسم الاستكشاف For You، مما يجعله أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار مخاوف الكثيرين بشأن انتشار المحتوى المعادي خاصة بعدما شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة به 11.6 مليار مرة.

ويوم الاثنين، الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، حظرت منصة تيك توك - TikTok محتوى تيت بشكل دائم، بعد أيام من حظره من منصتي إنستغرام وفيسبوك.

لماذا حظر تيك توك اندرو تيت ؟

في بيان لصحيفة واشنطن بوست، قالت منصة تيك توك أن حساب اندرو تيت تم حظره لخرقه القواعد الخاصة بـ "المحتوى الذي يهاجم أو يهدد أو يحرض على العنف أو ينزع الصفة الإنسانية عن فرد أو جماعة".

وفي بيان خاص لصحيفة "الإندبندنت"، قالت منصة تيك توك TikTok إنها تعمل أيضًا على إزالة مقاطع محتوى اندرو تيت المنشورة على التطبيق من قبل مستخدمين آخرين.

وجاء في البيان: "كره النساء هو أيديولوجية بغيضة لا يتم التسامح معها في تيك توك، لقد عملنا على إزالة مقاطع الفيديو والحسابات المخالفة لأسابيع، ونرحب بالأخبار التي تفيد بأن الأنظمة الأساسية الأخرى تتخذ أيضًا إجراءات ضد هذا الشخص".

محتوى اندرو تيت

يقول اندرو تيت في أحد مقاطع الفيديو أن الرجال ليس لديهم القوة ولا المال ولا الجنس من زوجاتهم، ويدعي إن الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على مساعدة للصحة العقلية "لا نفع منهم".

ويقول آندر في أحد مقاطع الفيديو التي كان قد نشرها سابقًا عبر منصة تيك توك: "إذا كنت من النوع الذي يشعر بأنه بحاجة إلى علاج، هل تعرف ما أنت عليه؟ أنت عديم الفائدة. لأنه في أقسى الحقائق في هذا العالم البارد، هناك أشخاص في سورية تعرّضت عائلاتهم بأكملها للتفجير ليمارسوا الجنس مع قنبلة من السماء". (حسب قوله)

كما تمكن الملاكم السابق اندرو تيت من جمع عددًا كبيرًا من المتابعين لبرنامج "Hustler’s University" التدريبي عبر الإنترنت ويقوم من خلاله الترويج لآراءه وخطاباته الكارهة للنساء.

من هو اندرو تيت

يبلغ من العمر 35 عامًا

محترف سابق في رياضة الـ"كيك بوكسينغ".

رجل أعمال وصناع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

أسس برنامج "Hustlers University" التدريبي.

ثروة اندرو تيت

في حديثه عن ثروته الشخصية، قال مؤخرًا في مقابلة: "لقد كنت مفلسًا لفترة طويلة، لكني ربحت أول مليون عندما كان عمري 27 عامًا، وفي بداية الثلاثينيات أصبح لدي 100 مليون، وبحلول الوقت سأصبح تريليونير".

لا يوجد تريليونيرات على هذا الكوكب (وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ قيمة إيلون ماسك 250 مليار دولار)، لذا قد يكون هذا الأمر لا يتجاوز أفكار وأمنيات في مخيلة تيت.

ومع ذلك، تقدر Essential Sports أن صافي ثروت اندرو تيت حوالي 30 مليون دولار.



برز اندرو تيت لأول مرة خارج الرياضة أثناء ظهوره في موسم 2016 من Big Brother في المملكة المتحدة، والذي انتهى في ظروف مثيرة للجدل.

اكتسب تيت سمعة سيئة في ذلك الوقت بعد طرده من المسلسل بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت يظهر له وهو يضرب امرأة بحزام مدعيًا أنه كان جزءًا من لعب الأدوار الذي وافقت عليه المرأة في الفيديو.





وقد تعرض لاحقًا للنقد بعد تعليقاته حول جريمة الاغتصاب التي كان قد أدلى بها في أعقاب حركة #MeToo، إذ غرد في ذلك الوقت: "التحرش الجنسي مثير للاشمئزاز ولا يغتفر. ومع ذلك، فإن الرجل الذي ينظر إليك أو يصفر لك أو يسألك عن اسمك لا يعتبر مضايقة ".

وأضاف: "لقد دأبت النساء على تبادل الجنس مقابل المال لفترة طويلة جدًا. البعض فعل هذا لم يساء معاملتهم، إذا وضعت نفسك في وضع يسمح لك بالاغتصاب، يجب أن تتحمل بعض المسؤولية".

حظر اندرو تيت على تويتر

تم تعليق حسابه على تويتر في عام 2017 ، وتمت إزالة تغريداته لاحقًا.