انقسام سعودي جديد.. هذه المرة "#نريد_فتح_مقاهي_الشيشة"

عاد وسم "#نريد_فتح_مقاهي_الشيشة" لتصدر المشهد السعودي وقوائم الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في اليومين الماضيين.

وطالب المغردون من خلال الوسم بإعادة فتح المقاهي سواء كانت مقاهي نسائية أم رجالية والتي تعد متنزه مهم للبعض، خاصة بعد تعرض أصحاب المقاهي في السعودية لخسائر كبيرة منذ تفشي "كورونا" بسبب إغلاق المقاهي وتحملهم إيجارات أماكنهم وبعض النفقات منذ الإغلاق بدون تحقيق أي أرباح.

وفي أغسطس 2020، سمحت السلطات السعودية بإعادة فتح المقاهي في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته.

ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا.

بالإضافة الى عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطى الشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه بحسب موقع سبق.

معارضون

أما المعارضون، فاعتبرا هذه المطالبات لا تتناسب مع الوضع الراهن خاصة في ظل فرض فيروس "كورونا" المُستجد نفسه في العالم للعام الثاني على التوالي، فيما أوعز عدد من المغردين السبب رفضهم بأن الشيشة لا تتناسم مع قيم وتقاليد السعودية، واعتبروها مجاهرة بالمعصية.