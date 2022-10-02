اوت لت الرياض 2022 - أشهر المحلات - الموقع - التذاكر

تشهد العاصمة السعودية الرياض انطلاق أكبر وأضخم مهرجان للتسوق تحت اسم اوت لت الرياض - Outlet Riyadh الذي يجمع تحت سقف واحد أكثر من 1500 من أفضل وأشهر العلامات التجارية في عالم الموضة والأزياء والإكسسوارات المنزلية والمنتجات الإلكترونية وغيرها الكثير.

وعلى مساحة تصل لنحو 145 ألف متر مربع، سيتمكن زوّار وضيوف اوتلت الرياض 2022 من الاستمتاع بخصومات حصرية قد تصل لـ70% على أشهر العلامات التجارية العالمية وعلى أهم مستحضرات التجميل التي صممها خبراء دوليون بالإضافة إلى أشهر محلات بيع حقائب سفر، وفساتين الزفاف، ومنتجات الجلدية.

كما يتجاوز مهرجان اوتلت الرياض 2022 فكرة التسوق بأسعار مخفضة والتوجه نحو خوض تجربة كاملة للترفيه من خلال تناول الطعام في العديد من المطاعم العالمية والمحلية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي.

اوت لت الرياض الجديد

يمنح اوت لت الرياض الجديد لزوّاره وضيوفه فرصة لخوض تجربة التسوق في الهواء الطلق والتجول بين صالات العرض في الشوارع المعبدة التي تصطف على جانبيها المباني البيضاء المتلاصقة بتصميم مدينة سانتوريني اليونانية.

كما يضم اوت لت الرياض الجديد أيضًا عددًا كبيرًا من المطاعم العالمية والمحلية والمقاهي الشهيرة لضمان أجواء ممتعة وتجربة تسوق لا تُنسى.

كما يوفر المهرجان لضيوفه فرصة الاستمتاع في منطقة المرح التي تضم عددًا من الألعاب التكنولوجية، وحزمة من ألعاب الواقع الافتراضي للأطفال.

محلات اوت لت الرياض

يمنح اوت لت الرياض لزوّاره فرصة لخوض تجربة التسوق بأسعار مُخفضة من أشهر مصممي الأزياء في العالم ومنها ستتميز صالات العرض بتصميم مستوحى من اليونانية.

Fendi

Gucci

Prada

Hugo Boss

Ermenegildo Zegna

Brunello Cucinelli

Guess

Polo Ralph Lauren

Lacoste

Tommy Hilfiger

Levi’s

Diesel

Nike

Adidas

زارا

موعد اوت لت الرياض

التاريخ : السبت، 01 أكتوبر 2022 - الجمعة، 14 أكتوبر 2022

مواعيد عمل اوتلت الرياض

الوقت : من 03:00 مساء الى 01:00 صباحًا

مكان اوت لت الرياض

المدينة : الرياض

الرياض المكان : أوتلت - حي الرحاب غربي العاصمة السعودية

أوتلت - حي الرحاب غربي العاصمة السعودية الموقع على جوجل مابس يرجى النقر هنا

تذاكر اوت لت الرياض

الدخول إلى المهرجان مجاني لكن يجب الحصول على حجز للدخول

تذاكر اوت لت الرياض

يمكن حجز التذاكر من خلال تطبيق Ticket MX

يمكن حجز تذاكر VIP و VVIP

طريقة حجز تذاكر اوت لت الرياض

الوصول إلى الصفحة الرسمية لموقع Ticket MX

ثم الضغط على فعالية اوت لت الرياض

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد

اوت لت الرياض اون لاين

يتيح المهرجان لزواره خريطة تفاعلية تقودهم للأماكن التي يريدون الوصول إليها دون عناء من خلال الرابط التالي.

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خدمات اوتلت الرياض

مواقف خاصة لذوي الإعاقة

مواقف خاصة لكبار الشخصيات

مواقف عامة

منطقة "نشيلها عنك" المخصصة لحفظ سلع الزوار خلال مدة التسوق

أرقام قياسية في اوتلت الرياض 2022

نجحت الهيئة العامة للترفيه، الجهة المنظمة لمهرجان اوتلت الرياض، على شهادة غينيس للأرقام القياسية الجديدة لأكبر مكان تسوق مؤقت في العالم بمساحة تزيد عن 145 ألف متر مربع.

إعلان أوتلت الرياض

حقق الإعلان الترويجي الأول لـ أوتلت الرياض نجاحًا مبهرًا منذ إصداره ونشره على منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة النجمتين حياة الفهد وسعاد عبدالله.

وأظهر الفيديو الترويجي للمهرجان التسوق الأشهر على مستوى المملكة العربية السعودي النجمتين حياة الفهد وسعاد عبدالله بشخصيتي "رقيه وسبيكة" اللاتين تظهران مجددًا بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عامًا.