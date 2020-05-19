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بأمر حكومي.. السماح لمتعددي الزوجات بالتنقل أثناء حظر التجول الكُليّ في الكويت

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 19 أيّار / مايو 2020 - 07:43
تعبيرية
تعبيرية

فرضت السلطات الكويتية يوم الأحد الماضي حظرًا شاملًا للتجوال في جميع أنحاء البلاد لمدة 20 يومًا ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وفي ظل هذا القرار، أصدرت السلطات قرارًا "غريبًا" من نوعه في يسمح للمواطنين متعددي الزوجات بالتنقل أثناء ​حظر التجول​ الشامل وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما اتخذ بعض المغردين من الخبر مادة للفكاهة والتندر.

كما يسمح القرار للمواطنين بالخروج بإذن، مرتين فقط خلال الأسبوع، وذلك من خلال التسجيل عبر رابط الكتروني معين، للحصول على التصريح بالخروج الخاص بهم.

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت رابطًا إلكترونيًا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم، مشيرة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له.

وقالت إن التصريح سارٍ لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه.

يذكر أن الكويت تشهد منذ فبراير الماضي حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي ضمن جملة إجراءات اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد19".

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