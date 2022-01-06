بائع متجول يعيد 23 ألف دولار لصاحبها في الأردن .. ومكافئة صادمة له!

أعاد بائع متجول مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 17 ألف دينار أردني (أي ما يعادل 23 ألف دولار أمريكي) لصاحبه بعدما عثر عليه بالقرب من محلات الصرافة في مدينة إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يُظهر البائع المتجول وهو يخبر أحدهم تفاصيل عثوره على المبلغ الضخم والمكافأة التي حصل عليها مقابل أمانته.

وقال البائع المتجول بأنه يدعى اسماعيل أبو عقل ويعمل بائعًا لغزل البنات، مؤكدًا بأنه عثر على المبلغ صدفة في الشارع، وقام على الفور بالبحث عن صاحبه وإعادة المبلغ إليه.

ولفت البائع المتجول الى أن صاحب المبلغ الضائع قام بإعطائه 5 دنانير (أي ما يعادل 7 دولارات أمريكية) كمكافأة له على أمانته وإعادته للمبلغ.

وأشاد متداولو الفيديو بأمانة الشاب اسماعيل وحرصه على إعادة المال لصاحبه، فيما وجه بعض المعلقين انتقادًا لصاحب الأموال والمبلغ البسيط الذي قدمه للبائع المتجول.

في حين رفض البعض سوء الظن بصاحب الأموال وانتقاده لمنح 5 دنانير فقط لشاب اسماعيل لعدم معرفتنا الظروف التي تتعلق به وما إذا كانت الأموال له أم أنه مجرد موظف في إحدى الشركات.

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