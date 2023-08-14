بالصور: أمريكية تدخل غينيس بأطول لحية لامرأة في العالم

البوابة - اكتسبت امرأة أمريكية شهرة عالمية بسبب نمو شعر وجهها بشكلٍ استثنائي، مُحطمة الرقم القياسي لأطول لحية لامرأة في العالم بمعدل قياسي يبلغ 11.8 بوصة (29.9 سم).

وكشفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في بيان صحفي أن "إيرين هانيكوت" (38 عامًا)، من ولاية ميشيغان الأمريكية، كسرت الرقم القياسي السابق لأطول لحية امرأة في العالم الذي كان حكرًا لسيدة تدعة "فيفيان ويلر" بمعدل قياسي يصل لـ 25.5.

أطول لحية امرأة في العالم

وحول الظروف الصحية لـ"إيرين"، ذكرت الموسوعة أن النمور المفرط للشعر على وجهها ناتج عن متلازمة تكيّس المبايض، وهي حالة تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن والعقم.

وذكرت "إيرين" أنها اعتادت على حلاقة شعر وجهها 3 مرات في اليوم، أما الآن فهي فخورة بلحيتها التي أدخلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحظيت بشهرة واسعة على مستوى العالم.

وذكرت "إيرين" أن لحيتها بدأت في النمو بعد أن بلغت الثالثة عشرة من عمرها، لكن شعورها بالخجل دفعها لحلاقتها باستخدام الشفرة وأحيانًا كانت تضطر لإزالة الشعر بالشمع واستخدام منتجات إزالة الشعر للتخلص من الشعر الزائد.

وكشفت: "ربما كنت أحلق ثلاث مرات على الأقل في اليوم، واصلت القيام بذلك طوال سنوات مراهقتي إلى أن قررت التوقف عن ذلك بعدما أصيبت بسكتة دماغية ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم فقدت على إثرها جزءًا من بصري”.

وقالت: "عندما نمت لحيتي، ازدادت ثقتي بنفسي، لحيتي الطويلة "نعمة ونقمة"، فبينما تخفي ذقني المزدوج إلا أنها تعلق في كل شيء".

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard! — Guinness World Records (@GWR) August 9, 2023

وأردفت تقول: "لم أفكر مطلقًا في أنني سأكون قادرة على تحقيق هدف يسمح لي بالتواجد في كتاب، وهذا شيء جميل أن يتم الاعتراف به، على الرغم من أنه مجرد شيء يحدث بشكل طبيعي بالنسبة لي".