بالصور: الأميرة هيا في ظهور نادر خلال جنازة الملكة اليزابيث

حظي الظهور العلني الأول للأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن والزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية في كنسية وستمنستر في وقت سابق اليوم الاثنين على اهتمام إعلامي بارز.

وتابعت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الهاشمية على منصات التواصل الاجتماعي الظهور الملكي للأميرة الأردنية هيا ونشرت لقطات من مشاركتها في مراسم دفن الملكة إليزابيث.

وأظهرت الصور المتداولة الأميرة هيا في جنازة الملكة إليزابيث برفقة عمها الأمير الحسن بن طلال، ولي عهد الأردن السابق.

وبدت علامات الحزن والتأثر على وجه الأميرة هيا خلال مراسم الدفن انطلاقًا من العلاقات الوثيقة التي جمعت العائلتين الملكية في بريطانيا والأردن، إلى جانب الصداقة التي جمعت الأميرة الأردنية بالملكة الراحلة وظهورهما في أكثر من مناسبة مرتبطة بسباقات الخيل.

الأميرة هيا في جنازة الملكة اليزابيث

اعتمدت الأميرة هيا في ظهورها العلني النادر إطلالة كلاسيكية باللون الأسود تليق بالحداد في عموم بريطانيا على الملكة الراحلة اليزابيث.

وأطلت الأميرة هيا بفستان من المخمل الأسود بقصة ضيقة، وبطول متوسط، وأضافت عليه بروش من اللؤلؤ الأبيض.

وأضافت الى إطلالتها الملكية كلاتش باللون الأسود مع حذاء ستيليو باللون الأسود أيضًا.

ولم تغفل الأميرة الأردنية عن إكمال إطلالتها الفخمة بقبعة سوداء مرفقة بشبكة سوداء زادت من أناقتها بشكل ملفت.

ويعد ظهور الأميرة هيا (٤٧ عامًا) في مراسم دفن الملكة اليزابيث اليوم الاثنين الأول منذ حصلت في مارس/ اذار الماضي على حكم القضاء البريطاني بمنحها حضانة طفليها من زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد (٧٢ عامًا).

وشمل القرار حينها، منح الأميرة عيا المسؤلية الحصرية لتعليم الطفلين ورعايتهما الصحية.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد وصل قصر باكنغهام في لندن يوم أمس الأحد للمشاركة في مراسم دفن الملكة اليزابيث وتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية البريطانية.