بالصور: الأمير حمزة يطهو قلاية البندورة في ساحة منزله بعمّان

نشر حساب يحمل اسم الأميرة الأردنية هيا بنت حمزة على موقع التدوين "تويتر" صورًا جديدة لوالدها الأمير حمزة بن الحسين، المتواري عن الأنظار بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية وفقًا لمرسوم ملكي أصدره العاهل الأردني عبدالله الثاني في مايو 2022.

وظهر الأمير حمزة في الصور التي نشرها حساب الأميرة هيا وهو يُعد "قلاية البندورة" التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن والتي من الممكن أن يتم تقديمها صباحًا كوجبة فطور أو في الغداء أو العشاء.

وبدا واضحًا أن الأمير حمزة يُتقن صنع قلاية البندورة لعائلته، فقد حرص على إعداد مكوناتها خطوة بخطوة بدءًا من تقطيع الثوم والبندورة وانتهاءً بطهيها على الفحم.

وأظهرت الصور الأمير حمزة في غاية الانسجام وهو يُعد طبق القلاية وسلق عرانيس الذرة، فيما لفت المسدس الموضوع على خاصرته أنظار متابعي الأميرة هيا بنت حمزة على "تويتر".

ويحرص حساب الأميرة هيا بنت حمزة على مشاركة صورة خاصة لها ولعائلتها والتي كان آخرها صورة لشقيقها الصغير الأمير محمد بن حمزة الذي لم يتم عامه الأول بعد.

كما يواصل حساب الأميرة هيا، ابنة الأمير حمزة من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم، على نشر صورًا لها برفقة أصدقائها في المدرسة الأمريكية في سويسرا (TASIS) حيث تتلقى تعليمها الأكاديمي هناك.

كما ينشر حساب الأميرة هيا بنت حمزة صورًا لأخوتها غير الأشقاء الأمراء زين ونور وبديعة ونفيسة وحسين ومحمد.

يذكر أن الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في العاصمة الأردنية عمان منذ مايو الماضي وفقًا لمرسوم ملكي أصدر أخوه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يقضي بتقييد تنقلاته ومكان إقامته واتصالاته على خلفية قضية "الفتنة".

وفي أبريل 2021 وضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية بمحاولة زعزعة استقرار الأردن من خلال تبني مخطط أجنبي، ولكن العقوبة أُلغيت بعدما بايع الملك عبدالله الثاني.