بالفيديو: ثور يخرج عن السيطرة ويهاجم الجمهور في المكسيك

دبت حالة من الذعر الشديد بين أوساط الجمهور خلال عرض "جاريبو" في المكسيك، وذلك عندما خرج ثور هائج عن السيطرة وتسبب بإصابة 15 شخصًا.

وفي التفاصيل، تم تناقل مقطع فيديو للواقعة التي جرت في المكسيك، حيث أن الحادث وقع في بلدة تيريبيتيو في بلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، حيث اقتحم الثور الهائج المدرجات حيث يتواجد العديد من الناس، وتطايرت الكراسي والمشروبات.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل"، فقد قال شهود عيان إن الثور تم شده من قبل عدة رعاة بقر وإدخاله بأمان إلى الحلبة، كما أشارت تقارير محلية إلى أنه لم يصب أي من الأشخاص الخمسة عشر الذين هاجمهم الثور بجروح خطيرة.

الجدير بالذكر أن عرض "جاريبو" يعتبر شكل من أشكال ركوب الثيران في ميتشواكان، ويوجد بشكل رئيسي في وسط وجنوب المكسيك، وهو جزء من مهرجان القرية الذي يعد تكريمًا للعذراء، ويتم عادة تقديم جوائز مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 4 آلاف دولار، كما أن القرية تفخر باستضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة.

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