بالفيديو مطلوبة أمنيًا تخلع ملابسها أمام الشرطة وتتعرى في شوارع الكويت

فوجئ روّاد أحد الشوارع العامة في الكويت بفتاة عارية تحاول الهرب من رجال الأمن الذين كانوا يحاولون القبض عليها إثر بلاغ أمني صادر بحقها.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن قوات الأمن توجهت نحو المكان الذي كانت تتواجد فيه السيدة من أجل إلقاء القبض عليه لممارستها أعمال منافية للآداب، وخلال عملية القبض عليها تعمد خلع ملابسها وإلقاء ملابسها في الطريق العام.

وتعمّد السيدة البقاء عارية والوقوف أمام العلن بدون ملابس بهدف إثارة الجدل وإبعاد رجال الشرطة عنها الذين تمكنوا بالنهاية من السيطرة عليها والقبض عليها موجودة.

وأفادت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أن السيدة كانت بحالة هستيرية خلال القبض عليها إذ تعمّد خلع ملابسها أمام الآخرين.

وذكرت الإدارة بأن رجال الشرطة تمكنوا من تغطية السيدة العارية والسيطرة عليها، وجرت إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صور ومقاطع فيديو من عملية اعتقال السيدة فيما أشار البعض إلا أنها وافدة وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة هذه المعلومة.