بالفيديو: مكتبة في مصر تبيع كتب أطفال تدعم المثلية الجنسية

البوابة - شنّ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجومًا عنيفًا على إحدى المكتبات الموجودة في مدينة الشيخ زايد، بعد العثور على مجموعة من كتب الأطفال التي تروّج بشكل واضح وصريح للشذوذ الجنسي.

وبدأ الهجوم على المكتبة بعدما نشرت البلوغر المصرية يسرا كمال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" حذرت من خلاله الأهالي بعدما عثرت عن 3 كتب موجهة للأطفال تدعم للمثلية الجنسية.

وكشفت يسرا بأن جميع الكتب التي رصدتها على رفوف المكتبة تتناول قصص لعائلات شاذة جنسيًا، مكونة من رجلين أو سيدتين، بهدف تطويع المثلية وجعلها أمرًا عاديًا بالنسبة للأطفال.

وقالت يسرا في مقطع الفيديو: "أنا في مصر يا جماعة مش في أمريكا، دي الكتب اللي بتتباع هنا، عليها راجلين مع ولد سيدتين مع طفل.. أنا مش عارفة إحنا بنبيع ايه بالظبط، وبنعلم ولادنا إيه.. خدوا بالكم ولادكم بيقروا إيه؟".

وذكرت يسرا بأنها ستتواصل مع إدارة المكتبة للتعبير عن انزعاجها الشديد من تواجد هذه الكتب في القسم المخصص لقصص وكتب الأطفال.

وكشفت يسرا أن الكتب تحمل علم الرينبو، الخاص بالمثلية الجنسية، لتنهال التعليقات التي كشفت غضب أصحابها من وجود تلك الكتب الداعمة لمجتمع الشواذ بمكتبة في مصر.

مكتبة تبيع كتب أطفال تدعم المثلية الجنسية في #مصر pic.twitter.com/pBIYov1vTm — مزيد - Mazid (@MazidNews) July 5, 2023

مكتبة الشيخ زايد ترد

استجابت مكتبة الشيخ زايد لمطالبات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة الكتب من رفوفها.

وذكرت المكتبة لوسائل إعلام محلية في مصر أن بيع هذه الكتب "غير مقصود" لعدم لفت انتباه الإدارة لما تحتويه كتب الأطفال.

وأضافت: "قمنا بإزالة الكتب في لحظتها، ونشكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لفت انتباهنا إلى هذه المسألة، كما تم إخطار موظف المبيعات على الفور الإدارة، وتم إزاحة الكتب المشار إليها”.

وتابعت: "على الرغم من الحرص الشديد على اختيار الكتب التي تتواكب مع ثقافتنا بعناية ولكن في بعض الأحيان قد يحدث ذلك عن طريق السهو خاصة وأننا نستورد هذه الكتب من مجتمعات ذات ثقافة مختلفة، ونحن نقدر لكم حرصكم ومشاركتنا في إعلاء قيم وثقافة مجتمعنا.