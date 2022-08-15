بالفيديو : نواب لبنان يرقصون على أوجاع شعبهم

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو التقطت لسياسيين وبرلمانيين لبنانيين وهم يرقصون في حفلات صاخبة متجاهلين الظروف المأساوية التي يعيشها لبنان مع انهيار الليرة اللبنانية واتفاقم أزمة الكهرباء والبنزين وتبعات انفجار بيروت وإعلان إفلاس الحكومة اللبنانية.

وتحت عنوان "مشهد معيب"، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر نائبة التيار الوطني الحر ندى البستاني وهي ترقصُ خلال حفل غنائي في منطقة شبروح – فاريا.

وظهرت البرلمانية ندى وهي ترقص على أكتاف أحد الأشخاص على أنغام أغنية "راجع راجع يتعمر راجع لبنان" وهو ما أثار غضب واستياء المغردين اللبنانيين الذين حملوا السياسيين الحاليين مسؤولية الظروف المأساوية التي يعيشها لبنان حاليًا.

وكتب أحد المغردين: "البستاني ترقص فرحًا على أكتاف شعبها متناسية القيم الأخلاقية التي من المُفترض أن تتمتع بها وهي تمثّل صوت الناس في المجلس النيابي، والغريب في هذا الأمر أنّه حتّى الإقطاعيين لم يعد يجرؤون على هذا التصرّف "المعيب".

وقال معلقون على مقطع الفيديو إن المشهد الذي ظهرت فيه البستاني يثير الاستفزاز، فيما وجد من يدافع عن البستاني بأن لها الحق في أن تعيش حياتها بشكلٍ طبيعي.

سمير جعجع يرقص في حفل زفاف

لكن على ما يبدو أن مقطع الفيديو المنسوب للنائبة ندى البستاني استفز أنصارها وأتباعها في حزب التيار الوطني الحر وهو ما دفعهم لنشر مقطع فيديو لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو يرقص خلال تواجده في إحدى الحفلات.

وهيدا عم يرقص على وجع مين على القليلة عم تغني للبنان هيي pic.twitter.com/tm6liJ9hpT — Ch@hine (@Chahine08023844) August 15, 2022

ندى بستاني

اسمها الكامل: ندى بستاني خوري

ندى بستاني خوري تاريخ الولادة: 27 يناير 1983

27 يناير 1983 المنصب: سياسية وإدارية لبنانية

دراسة ندى بستاني

حصلت على إجازة في الاقتصاد من جامعة سانت جوزيف

حصلت على شهادة دراسات عليا في الإدارة من المدرسة العليا للتجارة في باريس.

الحالة الاجتماعية

متزوجة من الدكتور يوسف خوري وأنجبت ابنة اسمها جوليا.

الحياة العملية

بستاني كانت مستشارة في وزارة الطاقة والمياه، واللجنة الاستشارية للطاقة والمياه في التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى عدّة شركات دولية.

تولّت وزارة الطاقة والمياه بين 31 كانون الثاني 2019 حتى استقالة الحكومة في 29 تشرين الأول.

الحياة السياسية

ناشطة في التيار الوطني الحر.

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