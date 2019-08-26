بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الغابة.. اعتقال 6 مسنين بينهم امرأة في الـ85

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 6 مسنين بعد ضبطهم وهم يمارسون الجنس الجماعي في إحدى غابات بلدة فيرفيلد بولاية كونيتيكت الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبعد ورود بلاغ من سكان المنطقة، وصلت الشرطة إلى حديقة غريس ريتشاردسون في فيرفيلد يوم 9 أغسطس/آب الجاري، وضبطت المتهمين الستة بالجرم المشهود.

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وكشفت الشرطة عن أسماء المتورطين وهم: جويس بتلر (85 عامًا) وزوجها ريتشارد بتلر(82 عامًا)، ودانييل دوبينز (67 عامًا) واوتو وليامز(62 عامًا) وتشارلز ل. أرديتو (75 عامًا) وجون لينارتس (62 عامًا).

وسيتم محاكمة المتورطين خلال الأسابيع المقبلة بتهمة "خدش الحياء العام“، وإلى اثنين منهم "ارتكاب الفعل الفاضح على الملأ".

وبعد هذه الحادثة، قررت السلطات زيادة المراقبة على حديقة جريت ريتشاردسون عقب شكاوى حول "نشاط جنسي وجريء" في المنطقة المجاورة.

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في 9 أغسطس، دعا رجال الشرطة المواطنين للإبلاغ عن حدوث خطأ عام في المنطقة المشجرة.

في حين ذكرت صحيفة "كونيتيكت تايمز" الأمريكية أن حديقة غريس ريتشاردسون مُدرجة على الإنترنت باعتبارها مكانًا شهيرًا للجنس العام.

تم الإعلان عن المتنزه على "دليل ربط المدينة" كمكان اجتماع، إلى جانب مواقع أخرى في بلدة فيرفيلد بما في ذلك موقف سيارات للركاب وماكدونالدز محلي.

تقول الشرطة إنها ستواصل مراقبة تلك المواقع، وكذلك قوائم الإنترنت، من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن العامة.

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