بحضور رؤساء دول و3000 مدعو.. مدينة مصرية تستعد لاستضافة زفاف نجل محمد بن زايد

تداولت مواقع إخبارية وصفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن مدينة مصرية تستعد لاستضافة زفاف نجل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشارت هذه المواقع إلى أن الشيخ محمد بن زايد قرر إقامة حفل زفاف نجله في مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ مساحتها 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت هذه المواقع إلى أنه تمت دعوة 3000 من القادة والأمراء والرؤساء ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم لحضور حفل الزفاف الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

مصادر إماراتية تنفي أنباء زواج نجل محمد بن زايد في مصر

نفت مصادر إماراتية مسؤولة صحة ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فرح زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين في مصر.

وأوضحت المصادر: "يتواجد الشيخ محمد حاليًا في فرنسا استعدادًا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة أنيماس في جبال الألب".

وأوضحت المصادر أن "سبب الشائعة حضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لافتتاح فندق ضخم في العلمين أبرزهم خلف الحبتور، ما سبب لغطًا لدى الكثيرين".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وله تسعة أبناء.