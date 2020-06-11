لطالما اعتقدنا أن الصحراء ليست إلا أكوام من الرمال التي تتطاير بفعل الرياح، لكن على ما يبدو أننا مخطؤون، فصحراء "بادين جاران" الواقعة على الحدود الصينية مع منغوليا تفاجئك ببحيرة وردية تسمى "داجتو".

وفي أعماق صحراء "باداين جاران"، توجد البحيرة "داجتو"، والتي تتميّز بلونها الوردي المُختلف عن غيرها من البحيرات.

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ويقول مرشد سياحي محلي لوسائل إعلام محلية، إن اللون الوردي لبحيرة "داجتو" يرجع إلى وجود معادن ملحيّة تحت البحيرة.

وتعد البحيرة منجمًا للملح إلى جانب جمالها وجاذبيتها، حيث تمثل البحيرة ذات اللون الوردي والبنفسجي والبرتقالي، مصدر رزق لآلاف الأشخاص الذين يتوجهون منذ الشعاع الأول للفجر، إلى البحيرة من أجل جمع الملح منها.

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