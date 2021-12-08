"اسحبوا فيلم أميرة" يتصدر ترند الأردن .. واتهامات بالإساءة للأسرى الفلسطينيين

تصدر وسم "#اسحبوا_فيلم_أميرة" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الأردن لتناوله قضية "تهريب نُطف الأسرى الفلسطينيين" بطريقة اعتبرها البعض "مسيئة".

وتدور أحداث فيلم "أميرة" حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن والدها نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأسًا على عقب وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها ويتبين بأن والدها سجّان إسرائيلي.

وأحدثت قصة الفيلم انتقاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات الأسرى التي اعتبرته مسيئاً إلى قضيتهم التي لطالما دافعوا عنها واعتبروها سلاحًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واعبر قسم من المغردين بأن قصة الفيلم تخدم رواية الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني والتي أنجبت بـ"نُطفة مُهربة".

وأشار معلقون الى أن قضية "تهريب نُطف الأسرى" نوع من أنواع المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال، وبأن الفيلم جاء لإحباط هذه الرواية التي يراها البعض أسطورية ولا حاجة لتمثيلها.

وأكد معلقون بأن قصة الفيلم تفيد الاحتلال الإسرائيلي وتحويل "النطف المهربة" الى أداة تخدم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول جاهدًا السيطرة على النطف المهربة لكن محاولاته باءت بالفشل.

من جهته قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إن فيلم "أميرة" يخدم الاحتلال الإسرائيلي وروايته ضد الأسرى، معربًا عن استياء النادي استغلال هذه القضية، التي تُعتبر إنجازًا فلسطينيًا لم يحدث في التاريخ إلاّ في فلسطين.

وقال قدورة فارس: "مَن لجأ إلى هذه الحبكة السينمائية، عبر استغلال قضية وطنية حساسة، تعامل معها بطريقة مَرَضية، لغايات تسويقية، كما أن العمل لا علاقة له بالفن، وفيه استغلال لقضية عالية الرمزية بطريقة وضيعة، وسيكون لنا موقفنا في هذا الخصوص، وخاطبنا وزارتي الثقافة والخارجية ورئاسة الوزراء وهيئة شؤون الأسرى والهيئة العليا للأسرى، وستكون لنا مجموعة من الخطوات ضد هذا الفيلم".

وطالب النشطاء في الأردن على موقع التدوين "تويتر" مقاطعة فيلم "أميرة" وأن لا يكون الفيلم ممثل الأردن في حفل الأوسكار، عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة (2022).

فيلم "أميرة" من بطولة الأردنية صبا مبارك والفلسطيني علي سليمان والوجه الجديد تارا عبود، وإخراج المصري محمد دياب، وهو إنتاج مشترك لشركات من مصر والأردن والإمارات والسعودية.