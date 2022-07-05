برج إيفل مهدد بالسقوط : تقرير سري يكشف حجم الكارثة

سيطر برج إيفل على حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب تقارير تكشف أن البرج الحديدي الأشهر في العالم في حالة سيئة ومليء بالصدأ وبات مهددًا بالسقوط.

وشكّل التقرير الذي نشرته مجلة "ماريان" الفرنسية صدمة لدى عشاق برج إيفل الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤيته باعتباره من أهم معالم السياحة في باريس.

وعندما تم الانتهاء من بناء برج إيفل في عام 1889، كان من المتوقع أن يظل قائمًا لمدة 20 عامًا فقط قبل أن يتم تفكيكه، لكن بعد مرور 133 عامًا، ما يزال البرج قائمًا لكن في حالة سيئة.

وذكر التقرير أن برج إيفل يحتاج إلى إصلاح كامل بدلًا من ترميمه تجيميلًا فقط من أجل التحضير لدورة الألعاب الأولمبية المزمع انطلاقها في عام 2024.

وقال مصدر للمجلة الفرنسية: "إذا زار جوستاف إيفل المكان فسوف يصاب بنوبة قلبية"، في إشارة إلى المهندس المعماري الفرنسي ألكساندر غوستاف الذي صمم برج إيفل عام 1889.

وذكر المصدر أن البرج الحديد الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا ويبلغ وزنه 7300 طن يحتاج إلى عملية إصلاح تتمثل في تجريده من المعدن بالكامل ثم إصلاحه وإعادة طلاؤه لأن الطلاء القديم قد تآكل من الصدأ.

الصدأ يأكل برج إيفل

ويحتوي برج إيفل على ما يُقدر بـ 2.5 مليون قطعة حديد وتم بناؤه باستخدام حديد مطوع الذي تم اختراعه في بريطانيا خلال الثورة الصناعية من خلال عملية أنتجت حديد مطاوع عالي الجودة وأكثر نقاءً عن طريق إزالة الكربون من الحديد الخام في عملية الصهر، وقبل التبريد يتم إعطاؤه أربع طبقات من طلاء الرصاص الأحمر، وهو محظور الآن ولكنه يعتبر بعد ذلك أفضل عامل مضاد للتآكل.

وتعد عملية الحد من الصدأ ووقف انتشاره التحدي الأكبر لطول عمر البناء الذي يحتاج إلى طلاء كل سبع سنوات.

وقال المصدر المطلع في التقرير: "الطلاء هو المكون الأساسي لحماية الهيكل المعدني والعناية التي يتم بها ذلك هي الضمان الوحيد لطول عمره، أهم شيء هو منع ظهور الصدأ."

ترميم برج إيفل

يخضع برج إيفل لإعادة طلاء بقيمة 60 مليون يورو استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 ، وهي المرة العشرين التي يتم فيها إعادة طلاء النصب التذكاري.

كان من المفترض أن يتم تجريد ثلث البرج ثم وضع طبقتين جديدتين. ومع ذلك ، فإن التأخير في العمل بسبب وباء كورونا ووجود مستويات مقلقة من الرصاص في الطلاء القديم يعني أنه سيتم علاج 5٪ فقط.

وقال المصدر في تقريره أن عملية الترميم لم تكن سوى عملية تجميل وتوقعوا أن تكون النتيجة النهائية "مؤسفة"، فالبرج يحتاج إلى إعادة تجريده بالكامل من المعدن وإصلاحه وإعادة طلاؤه، وأن الطلاء على الطلاء القديم يزيد من التآكل.

إغلاق برج إيفل

رفضت شركة Sete والتي تشرف على برج إيفل ومملوكة 99٪ من قبل مجلس المدينة، إغلاقه لفترة طويلة بسبب عائدات السياحة التي ستضيع، خاصة وأنه يستقبل نحو 6 ملايين زائر سنويًا مما يجعله رابع أكثر المواقع الثقافية زيارة في فرنسا بعد ديزني لاند واللوفر وقصر فرساي.

وكانت إغلاقات كورونا في عام 2020 قد كبدت فرنسا خسائر قدرت بـ 52 مليون يورو.

وقال تقرير في عام 2010: "يجب على Sete إلقاء نظرة أخرى على برج إيفل والتوصل إلى سياسة صيانة جديدة تمامًا تتمحور حول اختبار الهيكل المعدني القديم”.

وكان تقرير مماثل صدر في عام 2014 من قبل شركة الطلاء الخبيرة Expiris قد كشف أن البرج به شقوق وصدأ وأن 10 ٪ فقط من الطلاء الجديد على البرج كان ملتصقًا بالهيكل.

وجاء في التقرير: "حتى لو بدت الحالة العامة للحماية من التآكل جيدة للعين، فقد يكون هذا مضللًا، طبقة الطلاء الجديدة لن تفعل شيئًا سوى زيادة الخطر”.

كما كشف تقرير ثالث في عام 2016 أن 884 عطلًا قد رصد في هيكل المبنى، بما في ذلك 68 عيبًا قيل إنها تشكل خطرًا على "متانة" الهيكل، وتم تصوير كل عيب وترقيمه وتصنيفه حسب درجة الخطورة.

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