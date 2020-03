برلمانية أسترالية تهاجم  فيروس "كورونا".. وتتهمه بالـ"تحيز الجنسي" ضد النساء

"فقط سياسات الهوية هي التي يمكن أن تحوّل أي فيروس إلى مشكلة لدى النساء"..هذا ما قالته عضو مجلس الشيوخ الأسترالي "مهرين فاروقي".

ووقفت "مهرين"، من أصول باكستانية والتي تمثل حزب الخضر عن منطقة "نيو ساوث ويلز"، أمام زملائها في المجلس لإلقاء كلمة تتهم فيه فيروس "كورونا المُستجد" بأنه متحيّز جنسيًا ويستقصد النساء دون غيرهم من بني البشر.

COVID-19 is a gendered crisis.



Nurses, nurse aides, teachers, child carers and early-childhood educators, aged-care workers and cleaners are mostly women.



They are on the frontline of this public health crisis and carry a disproportionate risk of being exposed to the virus. pic.twitter.com/uY56bDmlJ7