بريشة فنانة سعودية.. لوحة "اسجد واقترب" لتكريم عمال النظافة في الحرم المكي

حرصت الفنانة السعودية نبيلة أبو الجدايل، على تكريم عمال النظافة على عملهم خلال أزمة فيروس "كورونا" كورونا، من خلال لوحة فنية رسمتها مؤخرًا.

وأطلقت أبو الجدايل على لوحتها عنوان "اسجد واقترب" تكريمًا لعمال النظافة الذين اختارهم الله لأداء صلاة الجماعة والتراويح فقط خلف إمام الحرم المكي الى جانبهم عددًا من موظفي الحرم فقط في الوقت الذي يتطلع العالم الإسلامي أجمع الى أداء الصلوات في الجوامع القريبة منهم.

​

وجاءت اللوحة لعامل نظافة بجانب أدواته، وهو يصلي في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهو المصلى الوحيد، حيث تعكس قرار السعودية بتعليق الصلاة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت أبو الجدايل، في تصريحات صحفية إن فكرة اللوحة جاءت بناءً على الواقع، حيث استلهمت القطعة الفنية من اللحظة التي لم يسبق لها مثيل والتي جعلتها لأول مرة في حياتها لن تتمكن من زيارة الحرم المكي، مؤكدة أنها جعلتها تدرك ما هو الشرف والامتياز والبركة لتكون قادرة على القيام بذلك.

وأوضحت سفيرة النوايا الحسنة، لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية: "أدركت أن الوحيدين الذين حافظوا على مثل هذه المكانة الرفيعة لزيارة المسجد الحرام هم أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الموقع المقدس من خلال الاعتناء به، هؤلاء العمال المجهولون، الذين نميل إلى اعتبارهم مسلمين، كانت لديهم أفضل فرصة في العالم".

