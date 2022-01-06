بريطانية تحول أكياس الشيبس إلى بطانيات لتدفئة المشردين في الشتاء

هل تخيلت يومًا في تحويل فقرة تناول وجبة السناك الى مشروعٍ خيري ممكن أن تساعد فيه الآخرين وتوفر لهم مصدرًا للشعور بالدفء خلال فصل الشتاء؟

هذا ما فعلته فتاة في بريطانيا تدعى "إرادا جيري أوليتا" حين صنعت من أكياس الشيبس الفارغة بطانيات تقوم بتوزيعها على المشردين وتحميهم من برد الشتاء القارص.

وقالت أوليتا: "نحن نأخذ أكياس رقائق البطاطا المقلية المصنوعة من رقائق معدنية، مثل أكياس شيبس دوريتوس وشيتوس، ثم تحويلها إلى أكياس نوم ومنتجات أخرى للمشردين".

وقالت أوليتا إن هذه طريقتها لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم مأوى ينامون في الخارج خلال أشهر الشتاء: "لا أحد يريد أن يكون في الشارع على الإطلاق، لا أحد يريد أن يكون في ذلك المكان، عندما يكون الناس في ذلك المكان، فإنهم يشعرون أنه ليس لديهم أي مساعدة أو أي أموال أو أي شخص يدعمهم، لذا يتوجب على المجتمع مساعدتهم".

وأشارت “أوليتا” أن عملية تحويل كيس الرقائق الى بطانية ليست بهذه الصعوبة على الإطلاق، فما تقوم به هو فتح الأكياس المصنوع من رقائق معدنية ثم تغسلها وبعدها تكويها معًا، ومن خلال حرارة مكواة مصنوعة خصيصًا للتعامل مع تلك النوعية من الأوراق.

وأشارت الى أنها تحتاج الى 320 كيسًا من رقائق البطاطس لصنع كيس نوم يكفي لشخص واحد فقط.

وذكرت بأن البطانية المصنوعة من القصدير، تعمل على عكس حرارة جسم الإنسان، وبالتالي يظل الجسم دافئا.

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