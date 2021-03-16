بريطانية ترفض قص شهرها لمدة 13 عام… تحتاج 90 دقيقة لتنظيفه

توقفت فتاة بريطانية تدعى "زيبا كيلي" عن قص شعرها منذ 13 عامًا ليصل طوله الى 6 أقدام و4 بوصة أي 1.95 متر.

وقالت صاحبة أطول شعر في بريطانيا: "كان شعري ينمو بسرعة كبيرة وكان على أن أذهب إلى مصفف الشعر أحيانًا مرتين في الشهر، وفي مرحلة ما لم أعد أرغب في قص شعري".

وكشفت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا بنها أصبحت تعاني من آلام في الرأس والرقبة بسبب شعرها الطويل، وقالت إنها تحتاج إلى ساعة ونصف لغسل شعرها وساعة أخرى لتمشيطه.

وقالت "كيلي" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما أستحم أحيانًا، أقوم بتعليقه على خطاف لأرفع الوزن عن رقبتي وكتفي. لقد انزلقت على شعري عدة مرات أثناء الاستحمام، وكذلك أغلق باب السيارة عليه، لكنني اعتدت على ذلك الآن".

ونادرًا ما تخرج "كيلي"، التي تعيش في لوبورو ، ليسيسترشاير، مع خطيبها "كوفي بادو" (39 عامًا)، وشعرها لأسفل لأنه يتتبع على الأرض حتى لو كانت تلبس كعبًا طويلًا.

وقالت مازحة: "السلالم المتحركة ستكون غير واردة".

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