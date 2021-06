بريطاني يدعم فلسطين بتسلق رافعة 200 مترًا.. "لا يمكنني أن أقف مكتوف الأيدي"

قرر ناشط اجتماعي بريطاني التضامن مع القضية الفلسطينية في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي والاقتحامات المتكررة على المسجد الأقصى وسياسيات تهويد الأحياء الشعبية ولكن على طريقته الخاصة.

وتسلق "نيكولاس جورج" (69 عامًا) رافعة بناء بالقرب من سفارة الولايات المتحدة في لندن يبلغ طولها أكثر من 200 مترًا والمكوث هناك 30 ساعة في الهواء الطلق للفت أنظار العالم اتجاه القضية الفلسطينية.

Photos from family in support of Nick on the crane, photos from Nick in the sunset over London's South Bank — #LovePalestine #LoveGaza pic.twitter.com/KY5SrSoUtW

واحتاج "جورج" ساعتين من أجل الوصول الى قمة الرافعة متحديًا البرد والارتفاع المرعب ثم رفع العلم الفلسطيني من أجل أن يخبر العالم أجمع عن معاناتهم.

وبعد نزوله من الرافعة، قال "جورج": "أمضيت ثلاثة أشهر في فلسطين كشاهد إنساني، لقد شاهدت الفظائع وأهوال الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للوطن الفلسطيني".

A 69 year old, Nick Georges has risked his life climbing a 650ft crane and planting a Palestinian flag on it next to the US embassy.



That a person in London would resort to something this drastic says alot about the depth of this enduring injustice. pic.twitter.com/dE3YQc0k8Y