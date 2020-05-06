بريطاني يقرر نقش وشمًا طيلة أيام الحجر المنزلي.. النتيجة صادمة!

بعد أسابيع من التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس "كورونا" وما فرضه على سكان الكرة الأرضية من قيود تتعلق بالتواصل والسفر والتنقل، بدأ الكثير منا يشعر بالملل وهو ما دفع الكثيرين الى القيام بأمور "مجنونة".

إذ قام فنّان الوشم "كريس وودهيد" برسم وشوم على جسمه بأكمله تؤرّخ هذه المرحلة الّتي نمرّ بها وتفاصيل الحجر المنزلي الّذي يعيشه في ظل جائحة "كورونا".

وكشف "كريس" بأن عدد الوشوم وصل إلى ألف صورة ولم يبقَ في جسمه أي مكان فارغ.

وقال الشاب البالغ من العمر 33 عامًا: "بدأتُ أرسم الوشوم على جسمي كل يوم لإضافة بعض الحيوية لأيّامنا الّتي تبدو في هذه الفترة بلا هدف. فأشعر أنّ جسمي يتطوّر كثيرًا خلال هذه العملية الّتي لن أوقفها حتّى تنفد المساحة المتبقية 100 في المئة."

وأضاف:" في الواقع لديّ على الأرجح ما يكفي من مساحة لرسومات الوشم لمدّة شهر"، مشيرًا إلى أنّه سيترك قسمًا صغيرًا من جسمه من أجل استقبال مولوده الجديد وتكريمه عند ولادته في شهر تمّوز المقبل.

وقد اعتاد كريس تخصيص الوقت من الثانية حتّى الرابعة بعد الظهر لرسم الوشوم كل يوم. وعندما يحين الوقت فهو يحضّر الشاي ويضع الحبر والإبرة في وعاء ويبدأ في الرسم على جسمه.

وقد ارتبطت معظم الوشوم بالفيروس مثلاً ككتابة: "متى سينتهي الوباء؟"، "أجد الوشم كعلاجٍ في هذه الفترة"، "أرسم الآن ما يدور في بالي".