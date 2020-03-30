بسبب تغريدة عن "كورونا".. ما حقيقة إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء؟

كشف حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بالوضع الحقوقي في السعودية، بأن السلطات السعودية أعفت الإمام صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء بعدما نشر تغريدة عن فيروس "كورونا".

وأشار الحساب المذكور بأن المغامسي قد نشر تغريدة قبل أيام هنأ فيها الملك سلمان بانعقاد قمة مجموعة العشرين الافتراضيّة، مقترحًا على السلطات اتباع خطوات لترفع البلاء وتكشف أسباب الوباء.

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السلطات تقوم بإعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء، على خلفية تغريدة طالب فيها بالعفو عن المعتقلين.

وقد قام المغامسي بحذف التغريدة ونشر تغريدة فيها "اعتذار عما نشر" و"تخوين" لمن وصفهم بـ "سيئوا النية".

ننوه أنه تم تعيين سليمان الرحيلي بدلاً من المغامسي. pic.twitter.com/Q0b1RaDC0G — معتقلي الرأي (@m3takl) March 28, 2020

وحدد الشيخ تلك الأسباب في ثلاث نقاط، داعيًا إلى: "الاستغفار، والإحسان إلى الفقراء، والعفو ما أمكن، عن المخطئين من المسجونين" دون تحديد قصده من كلمة (المخطئين) لكن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا كلامه موجهًا للسلطات، لتذكيرها بالشيوخ المساجين.

ويبدو أن تلك التفسيرات دفعت الشيخ إلى حذف التغريدة واستبدالها بأخرى يشرح فيه أسباب تراجعه، قال فيها: "بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا".

بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) March 28, 2020

وكشف حساب معتقلي الرأي بأن "السلطات أعفت الشيخ من إمامة مسجد قباء علو خلفية تغريدة دعا فيها إلى الإفراج عن المعتقلين".

في حين أشار بعد الفردين الى تعيين سليمان الرحيلي خلفًا للمغامسي، الذي نشر تغريدة شكر فيها وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ قبل أن يعلن تعيينه إمامًا لجامع البقاء.

أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرناوحرصه على أداءالأمانةبمايرضي الله ويحقق مقاصدولاةالأمر الخيرةوعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولاتفسدوتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماماوخطيبًا لجامع قباءواسأل الله الإخلاص — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) March 28, 2020

ولم يتسن لموقع البوابة التأكد من صحة تلك المعلومات غير أن كلمة "إمام وخطيب مسجد قباء" اختفت من خانة التعريف الشخصي على حسابات الشيخ الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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