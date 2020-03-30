بسبب "كورونا".. السعودية تشهد أقصر حفل زفاف استمر 15 دقيقة فقط

شهدت محافظة الظهران، الوقعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، أقصر مراسم زواج حيث لم تتعد الـ15 دقيقة فقط وذلك التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال ذوو العروسين، إن الزواج الذي أقيم يوم الجمعة الماضي حُدد موعده قبل عدة أشهر وتم التجهيز له على نطاق واسع مثل باقي الاحتفالات التي تشتهر بها منطقة عسير، إلا أنهم قرروا بعد أزمة "كورونا"، اختصار الحفل بدلاً من تأجيله.

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ولم يحضر حفل الزواج سوى العريس ويدعى محمد آل عامر، وشقيق العروسة صالح آل عامر، الذي أكد أن زواج شقيقته بابن عمها تم بعد تحديده منذ فترة طويلة، لكن اتفق على أن يكون مختصرًا، حيث حضر العريس وأخذ زوجته بالسيارة.

وأشار إلى تلقيهم مئات الرسائل والاتصالات التي تهنئهم وتدعو لهم بالتوفيق، وتشجع الجميع على الاقتداء بهم واختصار احتفالات الزواج والبعد عن أي مظاهر أو تجمعات تساعد على تفشي الفيروس.

يذكر أن السعودية سجلت أكبر حصيلة يومية للوفيات لأسباب متعلقة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت، الأحد، عن 4 وفيات جديدة جراء هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية إن بلاده سجلت 96 حالة جديدة مصابة بالفيروس ما رفع العدد الإجمالي للمصابين في السعودية إلى 1299.

وذكر المتحدث باسم الصحة السعودية أن بلاده سجلت 4 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي قضت جراء إصابتها بهذا الفيروس في السعودية 8، وأشار المسؤول السعودي إلى أن 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.

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