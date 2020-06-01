بسبب "كورونا".. المغرب تفكر بإلغاء الاحتفال بعيد الأضحى

اقترح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في المغرب إلغاء الاحتفالات بعيد الأضحى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المُستجد على البلاد.

واعتبر الحزب، في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة، أن إلغاء الاحتفال بالعيد هو "مقترح وجيه"، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينات.

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وقال الحزب أن "غالبية المواطنين المغاربة لن تكون هذه السنة قادرة على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19".

وفي وقت سابق، كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، عن استعدادات وزارته لعيد الأضحى، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا والجفاف، الذي عانى منه الموسم الفلاحي، معلنًا أن الوباء "منع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية.

وأكد المسؤول الحكومي وجود تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية والفلاحة لبحث سبل تدبير فترة "العيد الكبير"، وتنظيم حركية المواطنين بأسواق الماشية استعدادا لهذه المناسبة.

يذكر أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي‏ هو حزب سياسي مغربي من اليسار الراديكالي تأسس سنة 1989.

وانشق هذا الحزب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام 1991 مشكلًا حزبًا من أقصى اليسار، وقد نادى بمقاطعة الانتخابات يوم 14 نوفمبر 1997 مما أدى لسجن بعض أعضائه. ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.

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