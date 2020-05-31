بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين.. المسجد النبوي يفتح أبوابه للمصلين

تدفق المئات من المصلين على المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعد فتح أبوابه أمام المصلين بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وفتحت آلاف المساجد في السعودية أبوابها أمام المصلين، لكن الحرم المكي مازال مغلقًا.

بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات #المسجد_النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر .#نعود_بحذر pic.twitter.com/bGyE5BfzJD — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 30, 2020

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين على موقع التدوين "تويتر" عدة صور أثناء فتح أبواب المسجد النبوي علق عليها بكتابة: "بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر".

واقتصر فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

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وبدأ تفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية مع رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا، وتكون الصلاة على الرخام.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها السعودية لمواجهة جائحة "كورونا" تنفيذًا للمرحلة الثانية من عملية تخفيف القيود المفروضة.

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وبحسب الخطة ثلاثية المراحل، التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، تبدأ يوم الأحد عودة موظفي القطاع العام والخاص إلى أعمالهم، واستئناف حركة الطيران الداخلي، وعودة العمل في المطاعم والمقاهي.

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