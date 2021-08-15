بسبب هوسه بنظرية كيو أنون للمؤامرة... أمريكي يرتكب هذا الفعل الشنيع بحق طفليه

أقدم أميركي على قتل طفليه بطريقة وحشية وذلك بسبب هوسه بنظرية كيو أنون QAnon للمؤامرة التي تهدف لتخليص العالم من الشر.

ونشر موقع "triblive"، أن ماثيو تايلور كولمان، البالغ من العمر 40 عامًا ويمتلك شركة Lovewater Surf لركوب الأمواج في مدينة سانتا باربارا، سدد عدة طعنات متفرقة لأطفاله الصغار وأودى بحياتهم وذلك ظنًا منه أن زوجته ووالدة أطفاله تحمل حمض نووي شيطاني ونقلته للأطفال لذلك قام بقتلهم حتى يُخلص العالم من الوحوش.

ووفقًا للموقع، فإن أحداث الجريمة وقعت في مدينة روساريتو الساحلية بالمكسيك والتي بدأت مع اتصال الزوجة بشرطة مدينة سانتا باربارا لتخبرهم أن زوجها غادر مع طفليها البالغين من العمر عامين و 10 أشهر في سيارته المرسيدس سبرينتر ولا تعرف وجهتهم وهو لا يجيب على اتصالاتها.

وتتبعت الشرطة هاتف الزوج الذي تم العثور عليه في مدينة روساريتو المكسيكية وتوجهت الشرطة لمكان الفندق الذي يقيم فيه كولمان مع الأطفال وأظهرت لقطات الفيديو على كاميرات المراقبة مغادرة الأب مع أطفاله الفندق فجرًا وبعد مرور عدة ساعات عاد كولمان بمفرده للفندق.

وفي صباح اليوم التالي تلقت الشرطة مكالمة تُفيد بالعثور على جثث طفلين يرتديان الحفاضات ولديهم طعنات متفرقة في جميع أنحاء جسدهم وملقيان داخل خندق بجانب مزرعة وبجانبهم قطع خشبية مغطاة بالدماء والتي تم الاعتقاد في بداية الأمر أنها سلاح الجريمة.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على كولمان أثناء محاولة فراره من المكسيك للعودة للولايات المتحدة والذي اعترف أمام مكتب التحقيقات الفدرالية أنه كان من اتباع نظرية كيو أنون QAnon للمؤامرة وكان عليه أن يقتل طفليه لتخليص العالم من شرورهم لأنهم يحملون حمض نووي شيطاني من والدتهم.

وأكد مكتب المدعي العام الأميركي أن كولمان استخدم مسدس لإطلاق الرماح في قتل الطفلين وصرح بعض شهود العيان الذين عثروا على جثث الأطفال أن الحالة التي وجدوا الطفلين عليها تشبه الطقوس الشيطانية أو الطائفية.

وعثرت الشرطة المكسيكية على مسدس الرماح وهو سلاح الجريمة وبطانية الأطفال وملابسهم الملطخة بالدماء.

والجدير ذكره أن نظرية كيو أنون QAnon للمؤامرة ظهرت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهي تدور حول الاعتقاد بوجود دولة من آكلي لحوم البشر وعبدة الشيطان الذين يريدون دمار العالم وهذه الدولة منضم إليها كبار الشخصيات السياسية والمشاهير الذين يديرون عصابات لاستغلال الأطفال وانتهاكهم جسديًا.

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