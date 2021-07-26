بسدر كنافة نابلسية.. فلسطينية تحتفل بطلاقها على طريقتها الخاصة

احتفلت سيدة من فلسطين بطلاقها من زوجها بعد زواج دام لسنوات بطريقة أثارت فيها جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت السيدة أن تحتفل بانفصالها عن زوجها بتزيين سدر كنافة وتزينه بعبارة: "مبروك الطلاق".

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التأكد من توقيت ومكان التقاط صورة سدر الكنافة، أشار عدد من المغردين بأن المشهد حدث مؤخرًا في الضفة الغربية ولم يكشف أي تفاصيل إضافية عن اسم المرأة أو السبب الذي دفعها للاحتفال بطلاقها.

وكعادتهم انقسمت آراء المعلقين على الطريقة التي اختارتها السيدة للاحتفال بطلاقها، فمنهم من أرسل لها التبريكات باتخاذها هذا القرار وبأن الاحتفال بالانفصال لا يأتي إلا إذا كانت تعيش ظروف صعبة دفعتها للطلاق.

في حين استهجن مغردون احتفال المرأة بطلاقها واعتبروا خطوتها بنشر صورة سدر كنافة "خطوة جريئة" أو أنها ترغب في الحصول على شهرة.

يذكر أن المحكمة الشرعية في فلسطين أعلنت مؤخرًا ارتفاع مؤشرات الطلاق حيث قال المحكم الشرعي في قضايا النزاع والشقاق في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، الدكتور لؤي عمر أن فلسطين تشهد زيادة في عدد الحالات، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية حول الأسباب التي تؤدي إلى هذه الزيادة.

وأوضح عمر بأن "المحكمة الشرعية بعد أن يقدم لها قضية نزاع وشقاق، يتم بالبداية تقديم الإرشاد الأسري ومن ثم محاولة الصلح بين الزوجين وبعدها يجلس الحكمين مع الأزواج لمحاولة الإصلاح.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي لديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية في فلسطين لعام 2019، فقد بلغ المجموع العام لحالات الزواج في الضفة 27572 حالة، بينما في عام 2018 بلغت 27972 أقل من العام الماضي بـ 400 حالة.

أما حالات الطلاق سنة 2019 فقد بلغت 5339 حالة منها 2660 قبل الدخول و2679 بعد الدخول وبذلك يكون الطلاق ارتفع خلال 2019 إلى 5339 حالة بعد أن كان العام الماضي 5241 اي بفارق 98 حالة زيادة عن العام الماضي 2018.

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