طفل يتزوج في العراق وينصح الشباب: تزوجوا مبكرًا!

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من حفل زواج طفل عراقي يبلغ من العمر 11 عامًا وسط مطالبات بوقف هذه الظاهرة التي بدأت بالاتساع خلال السنوات الأخيرة.

وبدأت القصة حين نشر مصور حفلات الأعراس زهير العطواني مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفاف الطفل سجاد الذي قيل بأنه من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأشار المصور زهير العطواني الى أن الطفل لم يتجاوز عمره الـ11 عامًا وسط تأييد وتشجيع من والدته التي باركت زواجه وأكدت بأنها ترغب في رؤية أطفاله قبل أن تموت.

لكن صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تنتهي عند مشاهدة حفل الزفاف، بل عندما شاهدوا الطفل العريس الذي بدا مرتاحًا وفرحًا لدرجة أنه بدأ بتقديم النصائح للشباب بأن يتزوجوا لأن الزواج أمر جميل، ويقول: "أنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة".

وشاهد مقطع الفيديو عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتناقله الصفحات والمواقع الإخبارية مرفقًا بتعليقات مستاءة من ظاهرة "تزويج الأطفال".

وقال أحد المعلقين: "يعني برأيج هذا قرار صحيح مزوجته وبعده ١٢سنه زواج؟؟ هل هو يكدر يتحمل المسؤولية وهو بعده صغير المفروض يكمل دراسته ويعيش حياته وبعدين يتزوج وقرار غلط وبهذا القرار انتي دمرتي حياته ومستقبله والمفروض يكبر ويختار البنيه الي يتزوجها مو انتي تختارين وتريدين تشوفين جهاله وهو بعده جاهل".

فيما قال معلق آخر: "بس اريد اقتهم إذا هو عمره ١٢ سنه يعني سادس ابتدائي زين زوجته بالرابع ابتدائي لو ثالث بس كون جايبين الملهي والممه وياها".

قانون الزواج في العراق

يذكر أن المادة رقم 7 من قانون الزواج في العراق تشترط:

1- تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشر.

2 - للقاضي ان يأذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولًا صريحًا.

إيكر كاسياس بالـ"كيباه" اليهودية عند حائط البراق الإسلامي

الحفل القادم لملكة جمال الكون سيقام في فلسطين المحتلة!

رأس عملاق يظهر في سماء طوكيو ويرعب السكان المحليين.. ما القصة؟