بشار الأسد يتناول الشاورما بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة!

توجه الرئيس السوري بشار الأسد إلى قلب العاصمة دمشق للاحتفال بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة يوم أمس السبت، 17 يوليو 2021.

وقرر الأسد الاحتفال بالرئاسة الجديدة بتناول وجبة شاورما برفقة زوجته أسماء الأسد وابنته وابنه من أحد المطاعم الشعبية في حي الميدان بالعاصمة دمشق.

وكان بشار الأسد قد أدى القسم الدستوري على مصحف والدستور، في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور زوجته أسماء الأسد وأكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلامين، وفق دوائر القصر الرئاسي.

وأشاد الأسد في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب وشخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية بصمود الشعب السوري أمام ما مر به بلده من تحديات في السنوات الماضية، قائلًا إن الشعب "حمى وطنه بدمه وحمله أمانة في القلب والروح، فكان على قدر مسؤوليته التاريخية حين صان الأمانة وحفظ العهد وجسد الانتماء في أسمى معانيه والوحدة الوطنية في أبهى صورها".

وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو الماضي بـ95% من الأصوات، في ثاني استحقاق من نوعه منذ اندلاع النزاع.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مناطق سيطرة قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في حين غابت عن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وأبرزها مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق) ومناطق تحت سيطرة المعارضة وفصائل موالية لتركيا في شمالي وشمال غربي البلاد.