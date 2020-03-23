" بعباءة بيضاء وجلباب أسود".. رجل يدعي أنه "المهدي المنتظر" ويدعو المواطنين لاتباعه

فوجئ أهالي مدينة كفر الدوار، التي تبعد 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية في مصر، بظهور رجل يدعي أنه "المهدي المُتظر" ويطلب منهم اتباعه.

ووثق أحد المارة من أمام أحد مساجد المدينة الرجل وهو يقول بصوتٍ مرتفع بأنه المهدي المنتظر الذي أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم محاولًا لفت الأنظار إليه.

وقال هذا الشخص الذي ادعى أنه المهدي المنتظر: "يا أيها الناس أنا من أخبر عني محمد رسول الله، وقد بعثني الله رسولًا للدنيا كلها، أنا المهدي رسول الله عيسى ابن مريم، أمرت أن أكون مسلمًا فأسلمت لله رب العالمين".

وتابع: "إذا أنا مت فقد قامت القيامة، فلا نبي ولا رسول بعدي، أنا المهدي اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد".

في حين لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية المصرية على المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد المهدي

شخصية يؤمن المسلمون بظهورها في الفترة الأخيرة من حياة البشر على الأرض أو ما يعرف إسلاميًا بـ"آخر الزمان"، ليكون هذا الشخص حاكمًا عادلًا وعظيمًا لدرجة أنه سينهي الظلم والفساد على وجه الأرض، وينشر العدل والإسلام الصحيح ويحارب وينتصر على أعداء الإسلام وأبرزهم "اليهود".

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية تكاد تُجمع على ظهوره إلا أنها تختلف على شخصيته.

وأبرز هذه الاختلافات هو بين أكبر جماعتين بالإسلام وهما أهل السنة والشيعة الاثنا عشرية، فيقول السنة بأن المهدي هو شخص اسمه محمد بن عبد الله، وهو سليل أهل البيت من ولد فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيولد كأي إنسان عادي ليكون هو المهدي، كما يعتقد الشيعة بأن المهدي هو من أهل بيت رسول الله من ولد فاطمة الزهراء بنت محمد بينما يقول أنّه هو الإمام محمد بن الحسن المولود عام 255 هـ وقد أعطاه الله طول العمر فهو حي منذ ذاك الحين لكنه مختفٍ عن الأنظار ولن يظهر إلا في آخر الزمان ليعلن دولته.

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