بعدما فقدت عينها وخطيبها.. البلوغر سارة محمد ترتبط مجددًا

البوابة - أعلنت البلوغر سارة محمد نبأ خطوبتها مجددًا بعد مرور عدة أشهر على الحادث المروع الذي تسبب بفقدان بصرها وتخلي خطيبها السابق عنها.

وشاركت سارة فرحتها بخطوبتها مع متابعيها في منصات التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة من حفل قراءة الفاتحة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

ووصفت سارة الشاب الذي ارتبطت به هو "صديق العمر" وبأنه أول شخص تقدم لخطبتها، كاشفة عن صورة قديمة جمعتهما معًا.

وأرفقت سارة الصورة بتعليق جاء فيه: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي خلاص قرينا الفاتحة".

خطيب البلوغر سارة

ولم تكشف سارة عن اسم خطيها الجديد.

يذكر أن سارة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان حاسة البصر بشكلٍ كامل في عينها اليسرى بسبب الهجومٍ مروّع من قِبل مجهولين خلال عودتها إلى المنزل برفقة خطيبها مصطفى على الطريق الصحراوي في فبراير الماضي.

قصة البلوغر سارة محمد

وكشفت البلوغر سارة بأنها كانت برفقة خطيبها السابق في سيارته على الطريق الصحراوي، لتفاجئ بمركبة تتعمد الاقتراب من مركبتهما بطريقة خطيرة قبل أن يبدأ أحد ركابها بإطلاق النار نحو مركبتهما الأمر الذي تسبب في تهشيم الزجاج الأمامي ودخول شظايا في عينيها ووجهها.

وذكرت سارة بأن خطيبها مصطفى توجه فورًا نحو إحدى محطات البنزين طلبًا للمساعدة قبل أن تفقد الوعي وتجد نفسها في مستشفى الميري بالإسكندرية بعد تعرضها لإصابات بالغة في الرأس والوجه.

وقالت بأن الأطباء أخبروها أن أنسجة عينها اليسرى تضررت بالكامل بسبب الزجاج المُحطم واختراق الخرطوش، فيما تعرض خطيبها لبعض الجروح والكدمات السطحية ولم تكن حالته الصحية بالغة الخطورة.

وأشارت إلى أن الأطباء نجحوا في إخراج 3 طلقات خرطوش من عينها اليسرى وواحدة من عينها اليمنى، إلا أنهم فشلوا في إزالة الخرطوش الذي اخترق رأسها رغم خضوعها لعملية جراحية فورية.

وخرجت سارة من المستشفى بعد أيام من وقوع الحادثة مع 70 غرزة بالرأس وأضرار كبيرة في العين، إذ أخبرها الأطباء أن إحدى عينها لن تتعافى، أما العين الثانية فهناك أمل ضعيف في استعادة بصرها ولكنها تحتاج لتلقي العلاج خارج مصر.

