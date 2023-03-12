هل فقدت البلوغر سارة محمد بصرها نهائيًا؟

البوابة - ما تزال البلوغر المصرية الشابة سارة محمد تثير قلق متابعيها بعد تداول أنباء تدهور حالتها الصحية إثر الهجوم المروع الذي تعرضت له قبل أيام هي وخطيبها بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من قبل مجهولين.

وفي آخر تحديث حول الحالة الصحية لسارة، كشفت الصفحة الرسمية للبلوغر في تطبيق "إنستغرام" أن الشابة فقدت بصرها بعدما أمضت الأيام الماضية متمسكة بأمل استرداد بصرها الذي تضرر بشكل كبير نتيجة حاثة إطلاق النار الذي تعرضه له نهاية فبراير الماضي.

سارة محمد

وكانت سارة (21 عامًا) قد تعرضت لحادث إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تواجدها في مركبة خطيبها على الطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بغرض سرقة السيارة.

وخلال الهجوم، أطلق مجهولون النار نحو مركبة خطيب سارة الأمر الذي أدى إلى تعرضها لإصابات خطيرة بالرأس والوجه نقلت علها أثرها إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية.

وخضعت سارة لعدة عمليات جراحية بعدما أكد الأطباء تعرضها لتجمعٍ دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر في العين اليسرى نتيجة تدمر أنسجة العين بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها.

وتمكن الأطباء من إزالة 3 طلقات خرطوش من عينها اليسرى وواحدة من عينها اليمنى، إلا أنهم فشلوا في إزالة الخرطوش الذي اخترق رأسها رغم خضوعها لعملية جراحية فورية.

وبعد أيام من الحادث، خرجت سارة من المستشفى مع 70 غرزة بالرأس وأضرار كبيرة في العين، إذ أخبرها الأطباء أن إحدى عينها لن تتعافى، أما العين الثانية فهناك أمل ضعيف في استعادة بصرها لكنها فقدت البصر فيها قبل أيام.

سارة محمد

سارة محمد إحدى مشاهير السوشال ميديا في مصر

تبلغ من العمر 21 عامًا

تحظى بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ يتابعها أكثر من 100 ألف شخص على إنستغرام،