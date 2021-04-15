بعد أسابيع من كارثة سوهاج.. حادث قطار في محافظة الشرقية وأنباء عن عشرات الإصابات

في الوقت الذي لا زال الشعب المصري يلملم جراحه بعد حادثة قطاري سوهاج التي وقعت في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي وراح ضحيتها نحو 18 شخص، عاش اليوم ذات الرعب بحادث مماثل في محافظة الشرقية.

وأفاد مصدر أمني أن عربتا قطار خرجتا عن القضبان في منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء الأربعاء، ما أسفر عن سقوط مصابين.

وتظهر الصور خروج العشرات من المواطنين بجوار القطار في محاولة لمساعدة الركاب وإسعاف المصابين.

وأظهر فيديو متداول خروج بعض عربات قطار عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وأفاد مصدر أمني بأن عربات القطارين لم تنقلب، مضيفًا أنه جارى التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.

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