بعد أن أثارت الجدل بلقطاتٍ إباحية.. أول رد من بطلة مسلسل "جن"

ردت الممثلة سلمى ملحس على منتقديها بعد أن أثار مسلسل "جن" الضجة في الشارع الأردني بعد عرضه على شبكة "نتفلكس".

وقالت سلمى في أحد منشوراتها على صفحة تحمل اسمها على موقع "فيسبوك" في ردها على منتقديها: "كلامي موجه للناس المحترمين مو للفاشلين، هل قدمنا في مسلسل جن أمرا بعيد عن واقعنا ام كان تجسيدا لحياة الشباب الأردنيين، ببساطة نقلنا الصوره كما هي".

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كما أعربت سلمى في منشورها عن سعادتها بإيصال الأردن للعالمية عبر مسلسل "جن" بعيدًا عن انتقادات الفاشلين.(حسب قولها)

وتابعت: "مش فاهمه انتو زعلتوا على مسلسل جن اللي قدمناه لأنه في ألفاظ بذيئه طيب وكل هاي التعليقات اللي على صفحتي مو شايفينها بذيئة وبتزعلو لما بنحكيلك المسلسل بجسد الواقع".

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يذكر أن مسلسل "جن"، الذي يعد أول مسلسل عربي من إنتاج شبكة نتفلكس، قد أثار موجة كبيرة من ردود الفعل في الأردن بسبب ما يحتويه المسلسل من مشاهد يعتبرها البعض "مشاهد جريئة"، بعد مرور 24 ساعة فقط على عرض المسلسل.

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واتهم العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعضاء مجلس النواب الأردني المسلسل بأنه يتضمن مشاهد خادشة للحياء العام، بالإضافة إلى لقطات إباحية، وألفاظ نابية وسيئة لا تليق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقاليده وتخالف التعاليم الشرعية.

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