بعد أن أوقفه "كورونا" لعام كامل.. السعودية تستأنف رحلات قطار الحرمين

أعادت السلطات السعودية فتح رحلات قطار الحرمين السريع لجميع العملاء الراغبين في السفر، وإتاحة الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للقطار بدءا من اليوم الإثنين بعد عام من الإغلاق بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد..

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات القطار السريع يوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي: "إن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن استعدادًا لاستقبال المعتمرين والزوار، مع الاستعداد المتكامل لموسم حج العام الجاري".

وأوضح الحربي أن عودة عمل القطار ستكون بكفاءة عالية وبطاقة استيعابية كبيرة عبر ربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300 كلم / الساعة، لافتًا أن إتاحة حجز التذاكر يوم الإثنين سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الجدول الجديد للرحلات.

وشدد على أن المحطات وعربات القطار ستخضع لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فايروس "كورونا" المستجد حسب البروتوكولات المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع انطلقت في أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحافظة جدة.

وحملت الرحلة، التي انطلقت من محطة قطار الحرمين في المدينة، 417 راكبًا باتجاه مكة.

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