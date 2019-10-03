بعد أن شكك بأبوته لطفلها.. طليقة ملك ماليزيا السابق تطالب بتعويض "فلكي"

يخوض ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس وزوجته السابقة ملكة جمال موسكو "أوكسانا فوفودينا" معركتهما للطلاق بعد زواج لم يستمر سوى عامًا واحدًا.

وكشفت مصادر مقربة من السلطان بأن زوجته السابقة تطالب بتعويض مادي "فلكي" بعد أن شكك بأبويته لطفلها "ليون".

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وتقول هذه المصادر بأن "أوكسانا" طالبت بالحصول على قصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية لابنها تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق.

وأشارت هذه المصادر بأن الملك السابق صُدم عند سماعه قيمة التعويض الذي تطلبه طليقته الروسية، حيث قال ساخرًا: "من تعتقد أني... بيل غيتس؟"

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وكما كشفت هذه المصادر بأن السلطان محمد كان قد أغدق طليقته الكثير من الهدايا في السابق تقدر قيمتها بالملايين، ومنها خاتم ألماس لامع بقيمة 203 ألف جنيه إسترليني بالإضافة الى سيارة من طراز "بورش" بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.

وكان السلطان محمد قد سجل قضية الطلاق في الأول من يوليو الماضي مع شهادة تحمل ختم ولاية كيلانتان وتم وضع علامة على أنها نسخة إلى الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق قد تم بشكل نهائي من خلال النطق ثلاثا بكلمة "طالق"، كما تنص على أن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة.

ويأتي هذا الطلاق بعد أسابيع على ولادتها للرضيع "ليون".