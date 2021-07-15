بعد أن كان ممنوعًا.. السماح بحلق الشعر في نيويورك يوم الأحد

إذا سبق لك أن قمت بقص شعرك في أي مكان في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الأحد، فأنت بذلك تكون قد انتهكت القانون وسيتم سجنك لمدة 25 يومًا.

ولكن الأمور تغيرت، وأصبحت حلاقة الشعر يوم الأحد أمرًا قانونيًا حيث وقع حاكم الولاية "آندرو كومو" على قانون جديد يسمح محلات الحلاقة وصالونات التجميل بممارسة الحلاقة يوم الأحد.

ووصف الحاكم الديمقراطي القانون الذي يقضي بسجن من يحلق شعره يوم الأحد 25 يومًا بـ"عفا عليه الزمن" وقال إنه نادرًا ما يطبق.

وقال "كومو" في إعلانه: "هذا هو تعريف القانون القديم الذي لا معنى له والذي لا معنى له في القرن الحادي والعشرين، على الرغم من عدم تطبيقه بشكل روتيني، إلا أنني سعيد جدًا بتوقيع هذا الإلغاء ليصبح قانونًا والسماح لهذه الشركات بتحديد الأيام التي تختارها للعمل".

في حين قال السناتور جوزيف جريفو (مقاطعة آر لويس) إن إلغاء قانون حلق شعر الرأس يوم الأحد أمر منطقي حيث تحاول الشركات التعافي من أزمة COVID-19.

وتابع: "واجهت محلات الحلاقة والصالونات، مثل جميع الشركات الصغيرة، تحديات كبيرة وغير مسبوقة وشاقة خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال إزالة القوانين القديمة وغير الضرورية مثل هذا، سيتم تزويد هذه الشركات بفرصة إضافية للتعافي ماليًا بينما نعمل على إعادة بناء اقتصادنا المحلي".



وبالمثل، وقع حاكم الولاية "آندرو كومو" على تشريعات أخرى تلغي بعض ما يسمى بـ "القوانين الزرقاء" للولاية، والتي تقيد الأعمال والتجارة في أيام الأحد وتعود إلى الجذور المتشددة للولايات المتحدة.