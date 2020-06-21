بعد أيام من فرض قانون العقوبات "قيصر".. أول ظهور لبشار الأسد وزوجته أسماء

نشرت مواقع إخبارية وصفحات موالية للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء خلال زيارتهم لإحدى نقاط الجيش السوري.

وأشارت صفحة Sky Syria على موقع التدوين "تويتر" الى أن الصور تم التقاطها تم إحدى النقاط العسكرية للجيش العربي السوري.

السيد الرئيس بشار الأسد وعقيلتة السيدة اسماء يزوران احد النقاط العسكرية للجيش العربي السوري pic.twitter.com/5Cz3XNofFl — سكاي سوريا - Sky Syria (@SkySyria_org) June 19, 2020

وتحدث الناشطون "أن الصورة خلال زيارة خاصة قام بها الرئيس السوري وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، توقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود".

​وأثارت الصورة ردود فعل سوريين، واعتبروها تحديًا من قبل الرئيس السوري وزوجته للعقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"، كونها أول ظهور لهما بعد العقوبات الأخيرة.

"قانون قيصر".. عقوبات على 39 شخصية وكيانًا من بينها بشار الأسد وزوجته

واعتبر مؤيدون أن الزيارة هي "نصر" على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري ضمن قانون "قيصر".

يذكر أن "قانون قيصر" الأمريكي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".

ويشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب الطاحنة.

وفي الوقت الذي تعد فيه هذه العقوبات الجديدة الأكثر قساوة على سوريا، فهي ستفاقم سوءاً الاقتصاد المُنهك أساسًا وسيكون المواطنين أولى الضحايا.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن القانون يهدف الى حجب إيرادات النظام السوري، تزامنًا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، كما سيتم إنزال عقوبات على 39 شخصًا وكيانًا من بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء.

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