بعد إشاعة حكم إعدامه... معلومات حول الأمير السعودي فهد بن تركي

زعم "معهد واشنطن لدراسات الخليج" أن محكمة عسكرية سعودية قضت بإعدام الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز، القائد السابق للقوات السعودية في حرب اليمن، بتهمة "الخيانة العظمى".

وأشار المعهد في تقريره الى أن الأمير فهد ونجله الأكبر عبد العزيز اعتقلا في سبتمبر الماضي، وهو متهم بتنظيم انقلاب مناهض للحكومة ضد الملك سلمان ونجله ولي العهد، محمد بن سلمان.

وذكر معهد شؤون الخليج أن أحد أقارب الأمير السعودي، تحدث إليه، شريطة عدم الكشف عن هويته، وأبلغه بأن لجنة عسكرية سعودية حكمت على الأمير فهد بن تركي بالإعدام "بتهمة الخيانة ومحاولة الانقلاب لعزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان.

من هو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز؟

حياته الخاصة

يبلغ الأمير السعودي فهد بن تركي بن عبد العزيز من العمر 60 عامًا.

ينتمي الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود إلى الجيل الثالث في العائلة المالكة السعودية، وهو ابن الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز، ووالدته هي الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

تزوج الأمير فهد بن تركي من ابنة الملك السعودي الراحل عبد الله، الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز، وله منها ابن وحيد هو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، الذي أبعد عن منصبه وأحيل للتحقيق مع والده، وله إلى جانب ذلك ثلاث من البنات.

وتقول تقارير أن الأميرة عبير ابنة الملك الراحل عبد الله، كانت في المنفى باسكتلندا قبل اعتقال زوجها الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز وابنها العام الماضي، وتوصف بأنها تسيطر على مليارات الدولارات في شكل ممتلكات متنوعة حول العالم.

الوظائف والأعمال التي عمل بها الأمير فهد بن تركي