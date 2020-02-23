بن سلمان يعتذر من مغني الراب ليل واين ويهديه لامبورغيني! (تفاصيل)

فضيحة هزت أركان الوطن العربي، وتركت البعض في حالة من الذهول والمفاجأة وذلك بسبب الطريقة التي اعتذر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من مغني الراب الأمريكي ليل واين الذي كان قادمًا للمملكة العربية السعودية وتم إيقافه في المطار للتفتيش من قبل الأمن.

وفي التفاصيل، روى مغني الراب الشهير ليل واين القصة التي حدثت معه لدى وصوله إلى السعودية خلال أحد المقابلات، وفي البداية قال أنه نزل في مطار خاص وعندما وضع حقائبه في الآلة الخاصة بفحص محتويات الحقائب، قالت له موظفة الأمن أن الحقيبة تحتوي على مجوهرات تتعدى قيمتها الـ25 ألف دولار وفي هذه الحالة كان يجب أن يخبرهم.

ولكن ليل واين لم يعجبه ما حدث واعتبر نفسه شخص معروف ولا يجب تفتيشه، فرفض الخضوع للإجراءات الأمنية الروتينية واتجه عائدًا إلى طيارته معلقًا على ما حدث: "أنا لا أتحمل هذه التفاهات".

ولكن المفاجأة أن بعد عودة ليل واين للطائرة وحينها كان يهم للرحيل، أخبره الطاقم الموجود برفقته أن ولي العهد السعودي علم بما حدث وانزعج كثيرًا، ويرد تصحيح ما جرى.

وخلال المقابلة سخر ليل واين من موظفي الأمن، حيث قال أنه بعد أن اقتنع ونزل للمطار مرة أخرى كان جميع الموظفين يقفون أمامه كالتماثيل، وأخبروه لاحقًا أن ولي العهد يريد من وقته فقط 5 دقائق لمقابلته.

وعندما وصل بن سلمان لرؤية مغني الراب ليل واين، أهداه ساعة من نوع "فرانك مولر" تتجاوز قيمتها الـ25 ألف دولار كاعتذار عن ما حدث، وقبل أن يغادر وجه ولي العهد سؤالًا للمغني الأمريكي وقال له: "لامبورغيني أم فيراري وما لونها؟ ليكشف ليل واين فيما بعد أنه بعد مرور 3 أسابيع وصلته سيارة لامبورغيني سوداء كهدية واعتذار من ولي العهد عن ما حدث في المطار!

والجدير بالذكر أن هذه القصة أثارت ضجة كبيرة بين أوساط التواصل الاجتماعي، واعتبر العديد ممن تابعوا هذه التفاصيل أن ما حدث هو مهزلة بكل معنى الكلمة، إلى جانب أن هذا إهدار للأموال بشكل مقصود في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول العربية تراجع مستمر وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها من الأمور السلبية الأخرى.

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