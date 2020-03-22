بعد ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 206.. عائلات تلجأ للتكبير والتهليل من شرفات المنازل تضرعًا إلى الله

في مشهدٍ مؤثر، تضرع عدد من العائلات اللبنانية إلى الله عبر التهليل والتكبير من نوافذ وشرفات منازلهم مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد في بلادهم والذي وصل الى 206.

وتداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية للأجواء الاستثنائية التي يعيشها الشعب اللبناني منذ فرض الحجر الصحي برفع صوت التهليل والتكبير والابتهال الى الله تعالي طلبًا لرفع وباء "كورونا" عن بلادهم والعالم.

وفي الوقت الذي لم يتنسَ لموقع البوابة التأكد من مكان وتاريخ تصوير الفيديو، إلا أن أصوات المبتهلين هزت النشطاء على مواقع التواصل الذين علقوا بعبارات الدعاء والتضرع طالبين رحمة الله تعالي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفع في لبنان إلى 206 حالات، في وقت غرّد فيه وزير الصحة العامة حمد حسن على حسابه عبر موقع "تويتر" قائًلًا: العتب على قد المحبة. عندما طاش الثناء على خطة الإحتواء انزلقنا إلى الإنتشار وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة".

ووفق بيان وزارة الصحة العامة، جاء فيه التالي: "عطفًا على البيان السابق وبعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثًا إلى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، والتي لم تكن قد أرسلت نتائجها عند صدور البيان، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة لتاريخ اليوم 206 حالات".

​

كما وردت أيضاً خلال الفترة الاخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم إعادة التأكّد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. إنّ هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الإلتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كلّ مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

لمزيد من اختيار المحرر:

على أنغام "بنت الجيران".. هكذا يمضي اللبنانيون فترة الحجر الصحي