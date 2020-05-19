بعد استبداله الجمهور بدمى جنسية.. نادي سيؤول لكرة القدم يقدم اعتذارًا رسميًا

قدم نادي "FC Seoul" لكرة القدم في كوريا الجنوبية اعتذارًا رسميًا بعد تعرضه لانتقادات حادة لاستبداله الجمهور بدمى جنسية خلال مباراة أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر تطبيق "إنستغرام" بأن الدمى التي كانت منتشرة حول المدرجات المحظورة حاليًا على المشجعين بسبب تفشي فيروس "كورونا"، قد تم طلبها عن غير قصد بعد "سوء فهم" مع المُورد.

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وأوضح النادي أن الدمى ليست دمى جنسية إلا أنه أقر بأنها من شركة تصنع الدمى الجنسية لكنه لجأ لها كي لا يبدو المدرج خاويًا.

وقال النادي: "نود الاعتذار للجماهير، نحن آسفون للغاية."

وأضاف: "كان هدفنا القيام بشيء خفيف في هذه الأوقات الصعبة. سنفكر مليًا في ما يتعين علينا القيام به للتأكد من أن شيئًا كهذا لا يحدث أبدًا مرة أخرى".

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

وحملت بعض الدمى التي ارتدت زي الفريق إعلانات لمواقع إباحية ولافتات تدعم اللنادي سيؤول، لكن محاولة FC Seoul لإضفاء لمسة من الواقعية على مباراة الأحد ضد Gwangju FC جاءت بنتائج عكسية بعد أن لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن العارضات تشبه الدمى الجنسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح الدوري الكوري أول دوري كرة قدم رئيسي يعقد المباريات منذ بداية وباء "كورونا"، مع مباراة الافتتاح للموسم التي يشاهدها جمهور عالمي من المشجعين المتعطشين لكرة القدم الحيّة.

لم يقتنع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالشرح والاعتذار، حيث نقلت صحيفة "كوريا بوست" عن أحدهم قوله: "لابد أنه كان هناك عدد لا يحصى من الأشخاص الذين شاركوا في الحصول على الموافقة والشحن وارتداء الملابس والجلوس، في تلك العملية، لم يفكر أحد في التشكيك في صور هذه العارضات؟"

فيما قال موقع Sports Seoul الإلكتروني أنه مع وجود الكثير من مشجعي كرة القدم في الخارج بعد مباريات الدوري الكوري الجنوبي، هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فضيحة دولية.

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