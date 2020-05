بعد استبداله الجمهور بدمى جنسية.. نادي سيؤول لكرة القدم يقدم اعتذارًا رسميًا

قدم نادي "FC Seoul" لكرة القدم في كوريا الجنوبية اعتذارًا رسميًا بعد تعرضه لانتقادات حادة لاستبداله الجمهور بدمى جنسية خلال مباراة أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر تطبيق "إنستغرام" بأن الدمى التي كانت منتشرة حول المدرجات المحظورة حاليًا على المشجعين بسبب تفشي فيروس "كورونا"، قد تم طلبها عن غير قصد بعد "سوء فهم" مع المُورد.

وأوضح النادي أن الدمى ليست دمى جنسية إلا أنه أقر بأنها من شركة تصنع الدمى الجنسية لكنه لجأ لها كي لا يبدو المدرج خاويًا.

وقال النادي: "نود الاعتذار للجماهير، نحن آسفون للغاية."

وأضاف: "كان هدفنا القيام بشيء خفيف في هذه الأوقات الصعبة. سنفكر مليًا في ما يتعين علينا القيام به للتأكد من أن شيئًا كهذا لا يحدث أبدًا مرة أخرى".

